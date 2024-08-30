Четыре салата с неожиданными сочетаниями на любой вкус

4 салата на любой вкус: неожиданные сочетания и смелые решения
Приготовление салата, как правило, не отнимает много времени. Зато готовое блюдо радует всех новым или же давно знакомым вкусом. Предлагаем сегодня приготовить один из четырех оригинальных салатов и продегустировать неожиданное сочетание вкусов.
Салат с жареными крабовыми палочками
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 300 г
- Крабовые палочки – 400 г
- Яйца — 3 шт.
- Лук — 1 шт.
- Майонез — 2 ст. л.
- Растительное масло — для жарки
Процесс приготовления:
На сковороде с растительным маслом обжарить по отдельности до золотистого цвета сначала нарезанный полукольцами лук, затем крабовые палочки и нарезанные пластинками грибы.
Яйца необходимо сварить вкрутую, остудить и нарезать соломкой.
Все компоненты смешать в салатнике, заправить майонезом и посолить по вкусу.
Салат с авокадо, творогом и болгарским перцем
Ингредиенты:
- Перец сладкий — 1 шт.
- Укроп — 1/4 пучка
- Авокадо — 1 шт.
- Творог зернистый — 300 г
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Оливковое масло — по вкусу
Процесс приготовления:
- Перец нарезать соломкой или небольшими кусочками. Укроп измельчить.
- Авокадо нарезать ломтиками и сбрызнуть лимонным соком.
- Смешать творог с авокадо, перцем и укропом. Посолить и заправить оливковым маслом.
Баварский салат
Ингредиенты:
- Грудка индейки — 200 г
- Твердый сыр — 70 г
- Большой помидор — 1 шт.
- Ржаной хлеб — 2 кусочка
- Чеснок — 1 зубчик
- Зелень — пучок
Для заправки:
- Сметана — 1 ст. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Соевый соус — 1 ч. л.
Процесс приготовления:
- Обжарить тонкие ломтики грудки индейки до готовности без масла, это по 3 минуты с каждой стороны.
- Нарезать крупным кубиком сыр и помидор.
- Подсушить хлеб на сковороде, натереть чесноком и корочки разрезать на кубики, это будут наши сухарики. Зелень мелко порубить.
- В конце сделать заправку и все тщательно перемешать.
Диетический салат с шампиньонами
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 150 г
- Яйцо — 2 шт.
- Сыр — 50 г
- Морковь — 1 шт.
- Сметана — 50 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль, перец — по вкусу
- Укроп — пара веточек
Процесс приготовления:
- Грибы нарезать и потушить на сковороде без добавления масла до полного выпаривания жидкости, постоянно помешивая. Яйца отварить.
- Сыр и морковь натереть на мелкой терке. Яйца и укроп мелко нарезать. Чеснок пропустить через чеснокодавилку.
- Все ингредиенты смешать, добавить по вкусу соли и душистого перца и заправить сметаной. Дать постоять салату 15 минут, чтоб он пропитался. Готовый салат украсить зеленью.