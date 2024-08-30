Четыре салата с неожиданными сочетаниями на любой вкус

Приготовление салата, как правило, не отнимает много времени. Зато готовое блюдо радует всех новым или же давно знакомым вкусом. Предлагаем сегодня приготовить один из четырех оригинальных салатов и продегустировать неожиданное сочетание вкусов.

Салат с жареными крабовыми палочками

Ингредиенты:

Шампиньоны — 300 г

Крабовые палочки – 400 г

Яйца — 3 шт.

Лук — 1 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Растительное масло — для жарки

Процесс приготовления:

На сковороде с растительным маслом обжарить по отдельности до золотистого цвета сначала нарезанный полукольцами лук, затем крабовые палочки и нарезанные пластинками грибы.

Яйца необходимо сварить вкрутую, остудить и нарезать соломкой.

Все компоненты смешать в салатнике, заправить майонезом и посолить по вкусу.

Салат с авокадо, творогом и болгарским перцем

Ингредиенты:

Перец сладкий — 1 шт.

Укроп — 1/4 пучка

Авокадо — 1 шт.

Творог зернистый — 300 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Оливковое масло — по вкусу

Процесс приготовления:

Перец нарезать соломкой или небольшими кусочками. Укроп измельчить. Авокадо нарезать ломтиками и сбрызнуть лимонным соком. Смешать творог с авокадо, перцем и укропом. Посолить и заправить оливковым маслом.

Баварский салат

Ингредиенты:

Грудка индейки — 200 г

Твердый сыр — 70 г

Большой помидор — 1 шт.

Ржаной хлеб — 2 кусочка

Чеснок — 1 зубчик

Зелень — пучок

Для заправки:

Сметана — 1 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Соевый соус — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

Обжарить тонкие ломтики грудки индейки до готовности без масла, это по 3 минуты с каждой стороны. Нарезать крупным кубиком сыр и помидор. Подсушить хлеб на сковороде, натереть чесноком и корочки разрезать на кубики, это будут наши сухарики. Зелень мелко порубить. В конце сделать заправку и все тщательно перемешать.

Диетический салат с шампиньонами

Ингредиенты:

Шампиньоны — 150 г

Яйцо — 2 шт.

Сыр — 50 г

Морковь — 1 шт.

Сметана — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Соль, перец — по вкусу

Укроп — пара веточек

Процесс приготовления: