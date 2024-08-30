$91.45+0.01101.77-0.31
Почта

4 салата на любой вкус: неожиданные сочетания и смелые решения

Приготовление салата, как правило, не отнимает много времени. Зато готовое блюдо радует всех новым или же давно знакомым вкусом. Предлагаем сегодня приготовить один из четырех оригинальных салатов и продегустировать неожиданное сочетание вкусов.

Четыре салата с неожиданными сочетаниями на любой вкус
© globallookpress.com

Салат с жареными крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 300 г
  • Крабовые палочки – 400 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Растительное масло — для жарки

Процесс приготовления:

На сковороде с растительным маслом обжарить по отдельности до золотистого цвета сначала нарезанный полукольцами лук, затем крабовые палочки и нарезанные пластинками грибы.

Яйца необходимо сварить вкрутую, остудить и нарезать соломкой.

Все компоненты смешать в салатнике, заправить майонезом и посолить по вкусу.

Салат с авокадо, творогом и болгарским перцем

Ингредиенты:

  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Укроп — 1/4 пучка
  • Авокадо — 1 шт.
  • Творог зернистый — 300 г
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Оливковое масло — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Перец нарезать соломкой или небольшими кусочками. Укроп измельчить.
  2. Авокадо нарезать ломтиками и сбрызнуть лимонным соком.
  3. Смешать творог с авокадо, перцем и укропом. Посолить и заправить оливковым маслом.

Баварский салат

Ингредиенты:

  • Грудка индейки — 200 г
  • Твердый сыр — 70 г
  • Большой помидор — 1 шт.
  • Ржаной хлеб — 2 кусочка
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Зелень — пучок

Для заправки:

  • Сметана — 1 ст. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Соевый соус — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. Обжарить тонкие ломтики грудки индейки до готовности без масла, это по 3 минуты с каждой стороны.
  2. Нарезать крупным кубиком сыр и помидор.
  3. Подсушить хлеб на сковороде, натереть чесноком и корочки разрезать на кубики, это будут наши сухарики. Зелень мелко порубить.
  4. В конце сделать заправку и все тщательно перемешать.

Диетический салат с шампиньонами

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 150 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сыр — 50 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Сметана — 50 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль, перец — по вкусу
  • Укроп — пара веточек

Процесс приготовления:

  1. Грибы нарезать и потушить на сковороде без добавления масла до полного выпаривания жидкости, постоянно помешивая. Яйца отварить.
  2. Сыр и морковь натереть на мелкой терке. Яйца и укроп мелко нарезать. Чеснок пропустить через чеснокодавилку.
  3. Все ингредиенты смешать, добавить по вкусу соли и душистого перца и заправить сметаной. Дать постоять салату 15 минут, чтоб он пропитался. Готовый салат украсить зеленью.
Еда