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Раскрыто, насколько на самом деле вредны для здоровья ультраобработанные продукты

Большинство американцев едят ультробработанную пищу каждый день. Но насколько это вредит их организму?

Раскрыто, насколько на самом деле вредны для здоровья ультраобработанные продукты
© Ferra.ru

Ультраобработанные продукты составляют около 60% рациона США. К ним относятся замороженная пицца, сладкие хлопья и пр. А для детей и подростков такая еда — это примерно 2/3 того, чем они питаются.

Это вызывает беспокойство, так как исследования связывают ультраобработанные продукты с множеством негативных последствий для здоровья. Например, с ожирением, диабетом, болезнями сердца, депрессией, старческим слабоумием. Одна из недавних работ показала, что такая пища может повысить риск ранней смерти.

Тем не менее наука о питании сложна. До сих пор учёные находили в основном лишь связи, а не доказательства относительно последствий употребления ультраобработанных продуктов для здоровья.

© Anastasiia Krivenok | Moment | Getty Images

На самом деле уровень обработки сам по себе не определяет, является эта пища здоровой или нет. К примеру, значительной обработке подвергаются тофу, йогурт, цельнозерновой хлеб, детские смеси, но также это очень питательные продукты.

Кроме того, исследования, в ходе которых предполагается, что диеты с высоким содержанием ультраобработанных продуктов связаны с негативными последствиями для здоровья, не могут точно объяснить причину вреда этой пищи организма. Возможно, этот вред связан с продуктами, а возможно — с образом жизни людей.

Ультраобработанная пища обычно содержит больше натрия, насыщенных жиров и сахара, а также меньше клетчатки и белка. Но неясно, являются ли эти питательные вещества движущей силой негативного воздействия такой еды на организм.

В ходе одного исследования 2019 года выяснилось, что участники, когда придерживались диеты с ультраобработанными продуктами, потребляли примерно на 500 ккал в сутки больше, чем когда употребляли необработанную пищу. Также они набрали 1 кг за период исследования, тогда как с рационом, состоящем из необработанных продуктов, теряли 1 кг.

В целом ассортимент ультраобработанных продуктов питания очень широк. Вместо отказа от них лучше обращать внимание на ингредиенты в составе пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда