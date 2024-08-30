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Простой рецепт вкуснейшей аджики со сливами: к мясу, гарнирам и бутербродам

Аджика — универсальный острый соус, который в равной степени хорош с мясом, жареными овощами и в сэндвичах. Рассказываем, как приготовить пикантную аджику со сливами.

Простой рецепт аджики со сливами: к мясу, гарнирам и бутербродам
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Сливы — 2 кг
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Чеснок — 3 головки
  • Сахар — 200 г
  • Острый перец — 2–4 шт. (или по вкусу)

Способ приготовления

Заранее простерилизуйте банки с крышками.

Сливы нарежьте половинками. Косточки удалите.

Головки чеснока разберите на зубчики, удалите шелуху.

У перцев срежьте плодоножки.

Измельчите овощи и фрукты в мясорубке.

Соедините три вида пюре в кастрюле, примешайте соль, сахар и томатную пасту.

Вскипятите на среднем огне и готовьте 20 минут, не переставая помешивать.

Выложите аджику в банки. Закройте, поставьте вверх дном и оставьте под плотной тканью, пока соус не остынет.

Сливовая аджика готова!