Простой рецепт аджики со сливами: к мясу, гарнирам и бутербродам

Простой рецепт вкуснейшей аджики со сливами: к мясу, гарнирам и бутербродам
Аджика — универсальный острый соус, который в равной степени хорош с мясом, жареными овощами и в сэндвичах. Рассказываем, как приготовить пикантную аджику со сливами.
Ингредиенты
- Сливы — 2 кг
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Соль — 2 ст. л.
- Чеснок — 3 головки
- Сахар — 200 г
- Острый перец — 2–4 шт. (или по вкусу)
Способ приготовления
Заранее простерилизуйте банки с крышками.
Сливы нарежьте половинками. Косточки удалите.
Головки чеснока разберите на зубчики, удалите шелуху.
У перцев срежьте плодоножки.
Измельчите овощи и фрукты в мясорубке.
Соедините три вида пюре в кастрюле, примешайте соль, сахар и томатную пасту.
Вскипятите на среднем огне и готовьте 20 минут, не переставая помешивать.
Выложите аджику в банки. Закройте, поставьте вверх дном и оставьте под плотной тканью, пока соус не остынет.
Сливовая аджика готова!