Простой и эффективный рецепт салата «Щетка» для похудения

Салат «Щетка» получил название благодаря своей способности очищать организм от шлаков и токсинов. Это низкокалорийное блюдо состоит из свежих овощей, которые стимулируют пищеварение и способствуют снижению веса. Попробуйте приготовить его по нашему рецепту.

Ингредиенты

Свекла (сырая) — 1 шт.

Морковь (сырая) — 1 шт.

Капуста белокочанная — 200 г

Яблоко (по желанию) — 1 шт.

Лимонный сок — 1–2 ст. л.

Оливковое масло — 1–2 ст. л.

Соль — по вкусу

Способ приготовления

Свеклу, морковь и яблоко (если используете) натрите на терке на достаточно крупные кусочки. А капусту нашинкуйте довольно мелко.

Сложите все овощи в подходящей глубины емкость, как следует размешайте. Сбрызните салат лимонным соком, заправьте оливковым маслом.

Посолите салат по вкусу и снова как следует перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались заправкой.

Подавать салат можно сразу после приготовления. Для максимального эффекта рекомендуется употреблять его в свежем виде.

Вот любопытная информация о пищевой ценности салата «Щетка»: