Простой и эффективный рецепт салата «Щетка» для похудения

Салат «Щетка» для похудения: простой и эффективный рецепт
Салат «Щетка» получил название благодаря своей способности очищать организм от шлаков и токсинов. Это низкокалорийное блюдо состоит из свежих овощей, которые стимулируют пищеварение и способствуют снижению веса. Попробуйте приготовить его по нашему рецепту.
Ингредиенты
- Свекла (сырая) — 1 шт.
- Морковь (сырая) — 1 шт.
- Капуста белокочанная — 200 г
- Яблоко (по желанию) — 1 шт.
- Лимонный сок — 1–2 ст. л.
- Оливковое масло — 1–2 ст. л.
- Соль — по вкусу
Способ приготовления
Свеклу, морковь и яблоко (если используете) натрите на терке на достаточно крупные кусочки. А капусту нашинкуйте довольно мелко.
Сложите все овощи в подходящей глубины емкость, как следует размешайте. Сбрызните салат лимонным соком, заправьте оливковым маслом.
Посолите салат по вкусу и снова как следует перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались заправкой.
Подавать салат можно сразу после приготовления. Для максимального эффекта рекомендуется употреблять его в свежем виде.
Вот любопытная информация о пищевой ценности салата «Щетка»:
- калорийность — около 50 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 15 минут.