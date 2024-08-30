Легкие завтраки, которые можно приготовить за 10 минут

Завтрак — это самый важный прием пищи, который дает энергию на весь день. Но, увы, у многих из нас не бывает много времени на приготовление полноценных блюд. Кофе с булочкой — это не выход. Мы поделимся с вами пятью рецептами, которые можно приготовить всего за 10 минут, не теряя при этом вкуса и пользы для организма.

Омлет с овощами и сыром

Ингредиенты:

2 яйца

½ стакана нарезанных овощей по вашему выбору (помидоры, перец, шпинат)

1/4 стакана натертого сыра

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Взбейте яйца в миске, добавьте овощи, соль, перец. Разогрейте сковороду, вылейте смесь яиц с овощами. Посыпьте сверху натертым сыром. Готовьте на среднем огне до образования золотистой корочки.

Овсянка с ягодами и орехами

Ингредиенты:

½ стакана овсянки

1 стакан молока

½ стакана свежих ягод

горсть орехов

мед или кленовый сироп

Приготовление:

Вскипятите молоко в кастрюле, добавьте овсянку. Варите на среднем огне, помешивая, до готовности. Переложите овсянку в тарелку, добавьте ягоды и орехи. Полейте медом или кленовым сиропом.

Сэндвич с авокадо и тунцом

Ингредиенты:

2 куска хлеба

½ авокадо

1 банка консервированного тунца

лимонный сок, соль, перец

Приготовление:

Пюрируйте мякоть авокадо с лимонным соком, солью и перцем. Выложите пюре на один кусок хлеба, добавьте кусочки тунца. Накройте вторым куском хлеба. Поджарьте сэндвич на сковороде до золотистой корочки.

Зеленый смузи

Ингредиенты:

1 банан

горсть шпината

½ стакана йогурта

½ стакана молока

мед или сироп по вкусу

Приготовление:

Положите все ингредиенты в блендер. Взбейте до получения однородной массы. Добавьте мед или сироп для сладости. Подавайте в высоком стакане с трубочкой.

Греческий йогурт с медом и орехами

Ингредиенты:

1 стакан греческого йогурта

2 ст. ложки меда

горсть грецких орехов

Приготовление:

Выложите греческий йогурт в миску. Добавьте мед. Украсьте грецкими орехами. При желании можно добавить гранолу с шоколадными каплями.

Все эти рецепты отлично подойдут в качестве легкого завтрака, который можно приготовить, даже если вы будете сильно опаздывать. Также эти блюда можно использовать в качестве перекуса.