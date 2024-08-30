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Просто и вкусно: легкие завтраки, которые вы приготовите за 10 минут

Завтрак — это самый важный прием пищи, который дает энергию на весь день. Но, увы, у многих из нас не бывает много времени на приготовление полноценных блюд. Кофе с булочкой — это не выход. Мы поделимся с вами пятью рецептами, которые можно приготовить всего за 10 минут, не теряя при этом вкуса и пользы для организма.

Легкие завтраки, которые можно приготовить за 10 минут
© globallookpress.com

Омлет с овощами и сыром

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • ½ стакана нарезанных овощей по вашему выбору (помидоры, перец, шпинат)
  • 1/4 стакана натертого сыра
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Взбейте яйца в миске, добавьте овощи, соль, перец.
  2. Разогрейте сковороду, вылейте смесь яиц с овощами.
  3. Посыпьте сверху натертым сыром.
  4. Готовьте на среднем огне до образования золотистой корочки.

Овсянка с ягодами и орехами

Ингредиенты:

  • ½ стакана овсянки
  • 1 стакан молока
  • ½ стакана свежих ягод
  • горсть орехов
  • мед или кленовый сироп

Приготовление:

  1. Вскипятите молоко в кастрюле, добавьте овсянку.
  2. Варите на среднем огне, помешивая, до готовности.
  3. Переложите овсянку в тарелку, добавьте ягоды и орехи.
  4. Полейте медом или кленовым сиропом.

Сэндвич с авокадо и тунцом

Ингредиенты:

  • 2 куска хлеба
  • ½ авокадо
  • 1 банка консервированного тунца
  • лимонный сок, соль, перец

Приготовление:

  1. Пюрируйте мякоть авокадо с лимонным соком, солью и перцем.
  2. Выложите пюре на один кусок хлеба, добавьте кусочки тунца.
  3. Накройте вторым куском хлеба.
  4. Поджарьте сэндвич на сковороде до золотистой корочки.

Зеленый смузи

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • горсть шпината
  • ½ стакана йогурта
  • ½ стакана молока
  • мед или сироп по вкусу

Приготовление:

  1. Положите все ингредиенты в блендер.
  2. Взбейте до получения однородной массы.
  3. Добавьте мед или сироп для сладости.
  4. Подавайте в высоком стакане с трубочкой.

Греческий йогурт с медом и орехами

Ингредиенты:

  • 1 стакан греческого йогурта
  • 2 ст. ложки меда
  • горсть грецких орехов

Приготовление:

  1. Выложите греческий йогурт в миску.
  2. Добавьте мед.
  3. Украсьте грецкими орехами.
  4. При желании можно добавить гранолу с шоколадными каплями.

Все эти рецепты отлично подойдут в качестве легкого завтрака, который можно приготовить, даже если вы будете сильно опаздывать. Также эти блюда можно использовать в качестве перекуса.

Еда