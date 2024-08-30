Легкие завтраки, которые можно приготовить за 10 минут

Просто и вкусно: легкие завтраки, которые вы приготовите за 10 минут
Завтрак — это самый важный прием пищи, который дает энергию на весь день. Но, увы, у многих из нас не бывает много времени на приготовление полноценных блюд. Кофе с булочкой — это не выход. Мы поделимся с вами пятью рецептами, которые можно приготовить всего за 10 минут, не теряя при этом вкуса и пользы для организма.
Омлет с овощами и сыром
Ингредиенты:
- 2 яйца
- ½ стакана нарезанных овощей по вашему выбору (помидоры, перец, шпинат)
- 1/4 стакана натертого сыра
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Взбейте яйца в миске, добавьте овощи, соль, перец.
- Разогрейте сковороду, вылейте смесь яиц с овощами.
- Посыпьте сверху натертым сыром.
- Готовьте на среднем огне до образования золотистой корочки.
Овсянка с ягодами и орехами
Ингредиенты:
- ½ стакана овсянки
- 1 стакан молока
- ½ стакана свежих ягод
- горсть орехов
- мед или кленовый сироп
Приготовление:
- Вскипятите молоко в кастрюле, добавьте овсянку.
- Варите на среднем огне, помешивая, до готовности.
- Переложите овсянку в тарелку, добавьте ягоды и орехи.
- Полейте медом или кленовым сиропом.
Сэндвич с авокадо и тунцом
Ингредиенты:
- 2 куска хлеба
- ½ авокадо
- 1 банка консервированного тунца
- лимонный сок, соль, перец
Приготовление:
- Пюрируйте мякоть авокадо с лимонным соком, солью и перцем.
- Выложите пюре на один кусок хлеба, добавьте кусочки тунца.
- Накройте вторым куском хлеба.
- Поджарьте сэндвич на сковороде до золотистой корочки.
Зеленый смузи
Ингредиенты:
- 1 банан
- горсть шпината
- ½ стакана йогурта
- ½ стакана молока
- мед или сироп по вкусу
Приготовление:
- Положите все ингредиенты в блендер.
- Взбейте до получения однородной массы.
- Добавьте мед или сироп для сладости.
- Подавайте в высоком стакане с трубочкой.
Греческий йогурт с медом и орехами
Ингредиенты:
- 1 стакан греческого йогурта
- 2 ст. ложки меда
- горсть грецких орехов
Приготовление:
- Выложите греческий йогурт в миску.
- Добавьте мед.
- Украсьте грецкими орехами.
- При желании можно добавить гранолу с шоколадными каплями.
Все эти рецепты отлично подойдут в качестве легкого завтрака, который можно приготовить, даже если вы будете сильно опаздывать. Также эти блюда можно использовать в качестве перекуса.