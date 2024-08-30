Эксперт рассказала, чем отличается кофе в торговых точках от приготовленного дома

Кофе на вынос содержит в три раза больше кофеина, чем домашний, благодаря добавлению робусты в смесь.

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Специалисты из Национального института общественного здравоохранения Польши провели исследование, сравнив содержание кофеина в напитках популярных кафе. В среднем домашний кофе содержит около 23 миллиграммов кофеина, тогда как напитки из Starbucks, McDonald's и Costa Coffee могут достигать 300 миллиграммов. Основной причиной такой разницы является крепость используемых зерен и их объем, который значительно превышает стандартную домашнюю кружку.

Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова пояснила, что заведения часто используют специальные смеси, в которых много робусты — сорта кофе с высоким содержанием кофеина. В то время как большинство людей предпочитают арабику, известную своим вкусом и бодрящими свойствами, она не сравнится с робустой по количеству кофеина.

Тихонова также отметила, что для автоматических кофемашин часто применяются смеси с соотношением робусты 1:1 или даже 1:2. Без этого компонента добиться нужного вкуса и крепости не получится.

Она порекомендовала в интервью Pravda.Ru покупать кофе в специализированных магазинах, где можно найти как арабику, так и робусту. Однако следует помнить, что робуста более крепкая и может сильно воздействовать на сердце, поэтому ее часто избегают женщины.

Также испанские ученые из Университета Мурсии, Института биомедицинских исследований Мурсии и Института санитарных и биомедицинских исследований Аликанте выяснили, что регулярное потребление кофе снижает риск развития синдрома поликистозных яичников.