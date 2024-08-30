В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать сладкий арбуз

Людям не всегда удаётся выбрать спелый арбуз — специалисты рассказали, на какие параметры нужно обращать внимание. Рекомендации дал Роспотребнадзор.

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Во-первых, осмотрите область, с которой арбуз соприкасался с землёй. Оранжевое пятно указывает на спелый и вкусный плод, а белое свидетельствует о том, что ягоду вынесли на прилавок ещё недозревшей.

Считается, что арбузы-«девочки» более сладкие. Они круглые, напоминают по форме баскетбольный мяч. Между тем арбузы-«мальчики», как правило, водянистые. Они имеют вытянутую форму.

Определить вкусную ягоду поможет «паутинка». Если она большая, то этот плод часто опылялся пчёлами, а значит, будет намного слаще.

Наконец, осмотрите хвостик ягоды. Если он сухой, то можете его смело брать — арбуз созрел. Неспелый плод имеет зелёный хвостик.