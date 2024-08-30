Как сделать картофельное пюре нежным и кремообразным

Далеко не у всех получается приготовить картофельное пюре идеальной консистенции. Если блюдо выходит суховатым и не очень аппетитным, есть один лайфхак.

Эта секретная добавка поможет сделать картофельное пюре нежным и очень вкусным. Оно будет кремообразным и сытным.

Сварите картофель и разомните его. Добавьте в него не только молоко с размягченным сливочным маслом, но и сметану. Лучше выбирать продукт с 20% жирности. На все приготовленное пюре достаточно столовой ложки сметаны. Тщательно перемешайте блюдо, рассказала повар Юлия Архипова «Белновостям».

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