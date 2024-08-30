Отличные варианты десертов без лишних калорий

Если вы решили встать на путь правильного питания, вам придется заменить сахар полезными альтернативами. Полезные сладости ничуть не хуже тортиков и печенья.

Вместо конфет попробуйте тыквенные семечки, а чтобы добавить пикантности, обжарьте их с кайенским перцем, карри и приправой чипотле. Также можно добавить мускатный орех, корицу и гвоздику.

Если вам не нравятся семечки, их можно заменить орехами или арахисом. Самые сладкие из них — кедровые, кешью и макадамия.

Сахар заменят и проростки нута и маша. Чтобы из вырастить, промойте крупу и замочите на несколько дней.

Если вы любите варенье, съешьте вместо него сушеные или свежие фрукты. К чаю подойдут персики, яблоки, киви и курага. Хорошо подойдет фруктовая пастила или мармелад.

Ранее сообщалось, что многие знают, что корень имбиря обладает составом, благодаря которому оказывается положительное воздействие на организм. Однако в большинстве случаев корень добавляют в напитки, что не дает полезным свойствам полностью раскрыться.

До этого NEWS.ru рассказывал: чтобы похудеть, необязательно ежедневно питаться одной куриной грудкой. Ее можно спокойно заменить рыбой, ведь в ней не меньше белка. Предлагаем рецепт трески на пару без вреда для фигуры — всего 70 ккал на 100 г.