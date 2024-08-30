Как приготовить десерт «Снежки» в домашних условиях: рецепт нежного блюда
Десерт «Снежки» — это сладкий деликатес, популярный в России, Франции, Америке и некоторых других странах. Для его приготовления понадобятся яйца, сливки и молоко. Делимся простым рецептом нежнейшего угощения.
Ингредиенты
- Яйца куриные — 6 шт.
- Молоко (любой жирности) — 1 стакан
- Сливки 10% — 1 стакан
- Соль — щепотка
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Сахарная пудра — 1 стакан
Способ приготовления
Отделите яичные белки от желтков, разлейте по разным емкостям.
Белки посолите и начните взбивать. Не переставая перемешивать, добавьте сахарную пудру. Взбивайте массу до затвердения.
В сотейнике или кастрюле смешайте сливки, молоко и два вида сахара. Доведите до кипения.
Столовой ложкой сформируйте «снежки» из белковой массы. Выложите в кипящую молочную смесь, варите по две минуты на каждой стороне. Переложите готовые снежки в сито или дуршлаг, чтобы избавиться от излишков молока.
Взбейте желтки, добавьте к ним молочную смесь (в которой варились снежки). Варите, не доводя до кипения, на слабом огне. В процессе помешивайте. Крем должен загустеть.
Распределите крем по пиалам или креманкам, дайте остыть. Сверху выложите снежки.
Нежный яичный десерт готов!
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