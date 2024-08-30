Как приготовить десерт «Снежки» в домашних условиях

Десерт «Снежки» — это сладкий деликатес, популярный в России, Франции, Америке и некоторых других странах. Для его приготовления понадобятся яйца, сливки и молоко. Делимся простым рецептом нежнейшего угощения.

Ингредиенты

Яйца куриные — 6 шт.

Молоко (любой жирности) — 1 стакан

Сливки 10% — 1 стакан

Соль — щепотка

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Сахар — 2 ст. л.

Сахарная пудра — 1 стакан

Способ приготовления

Отделите яичные белки от желтков, разлейте по разным емкостям.

Белки посолите и начните взбивать. Не переставая перемешивать, добавьте сахарную пудру. Взбивайте массу до затвердения.

В сотейнике или кастрюле смешайте сливки, молоко и два вида сахара. Доведите до кипения.

Столовой ложкой сформируйте «снежки» из белковой массы. Выложите в кипящую молочную смесь, варите по две минуты на каждой стороне. Переложите готовые снежки в сито или дуршлаг, чтобы избавиться от излишков молока.

Взбейте желтки, добавьте к ним молочную смесь (в которой варились снежки). Варите, не доводя до кипения, на слабом огне. В процессе помешивайте. Крем должен загустеть.

Распределите крем по пиалам или креманкам, дайте остыть. Сверху выложите снежки.

Нежный яичный десерт готов!

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