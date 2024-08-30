Что можно приготовить из инжира

Фестиваль инжира проходит в Азербайджане. Кулинары соревнуются в готовке блюд с этим плодом: от горячих до десертов. А гости и жюри дегустируют. Корреспондент «МИР 24» Эльшан Алиев оценил гастрономические изыски.

Блюда на этой скатерти только из печи. Варенья, пироги и бакинское курабье – к чайному столу. И главное угощение – долма. Инжир начинили фаршированным мясом с рисом. Председатель жюри поставил максимальный балл – десять. Дегустаторы оценивают подачу, сочетание специй с инжиром. Но главное – должно быть вкусно.

«Все участники готовят хорошо. Но есть и те, кому пришлось снизить баллы из-за того, что нельзя смешивать несопоставимые продукты. Инжир и так сладкий, а некоторые умудрились украсить его сахарной пудрой или в салаты добавить горькие приправы», – отметил председатель общественного союза профессиональных кулинаров Эльнур Нагхдалиев.

В прошлом году Сабина Гасанова заняла третье место. В подарок получила кухонные приборы. Сегодня с их помощью приготовила тертый пирог с инжирным джемом. Украсила национальным конфитюром, который называется «анжил-фарадж».

«Видите, на этом пироге сердечки. Все это из инжира с приправами. Особый аромат придает молотая гвоздика. По мимике жюри – им понравилось на вкус», – поделилась Сабина Гасанова.

В конкурсе участвуют 15 кулинаров из разных областей страны. Многие выращивают инжир в своих садах. Лучшими считаются плоды из Бильгях – они слаще меда и с нежной кожурой.

«Инжир можно назвать национальной ягодой, потому что инжир любят все. Ни одно бакинское лето не обходится без инжира», – отметила организатор фестиваля инжира Фарханда Гасанзаде.

Сейчас в стране сезон сбора инжира. На экспорт не отдают, плоды испортятся в дороге. Поэтому весь урожай сегодня на фестивале. Для многих это возможность узнать новый рецепт.

«Человек не может себе представить, сколько вкусных блюд можно приготовить из инжира. Он и так самодостаточный фрукт. Вкусный, сладкий. Наши кулинары их и солят, запекают, готовят компоты, варенья», – поделилась участница фестиваля Наталья Савич.

А главное – инжир очень полезен. Его рекомендуют при учащенном сердцебиении, бронхиальной астме, кашле. Поэтому многие сушат инжир на зиму, чтобы не болеть круглый год.