Простой рецепт жареных бананов за 10 минут

Жареные бананы — это аппетитное лакомство, которое под силу даже неискушенному кулинару. Делимся простым рецептом фруктового угощения из трех ингредиентов.

Ингредиенты

Бананы — 2 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Сахарная пудра — по вкусу

Способ приготовления

Бананы очистите, нарежьте слайсами или кружочками.

Масло влейте в сковороду, разогрейте на сильном огне.

Выложите банановые кусочки в масло, жарьте до золотистости с обеих сторон.

Выложите десерт на бумажное полотенце, чтобы дать стечь излишкам масла.

Фруктовое угощение готово! Подавая к столу, посыпьте сахарной пудрой.

Калорийность — 168 ккал на 100 г.

Время приготовления — 10 минут.

Ранее мы поделились классическим рецептом манника на кефире.