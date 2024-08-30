Простой рецепт жареных бананов за 10 минут: всего 3 ингредиента
Жареные бананы — это аппетитное лакомство, которое под силу даже неискушенному кулинару. Делимся простым рецептом фруктового угощения из трех ингредиентов.
Ингредиенты
- Бананы — 2 шт.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Сахарная пудра — по вкусу
Способ приготовления
Бананы очистите, нарежьте слайсами или кружочками.
Масло влейте в сковороду, разогрейте на сильном огне.
Выложите банановые кусочки в масло, жарьте до золотистости с обеих сторон.
Выложите десерт на бумажное полотенце, чтобы дать стечь излишкам масла.
Фруктовое угощение готово! Подавая к столу, посыпьте сахарной пудрой.
- Калорийность — 168 ккал на 100 г.
- Время приготовления — 10 минут.
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