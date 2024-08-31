Рецепт для похудения: куриная печень с подливой

Недорогой и полезный ужин можно приготовить всего за 20 минут. Куриная печень на сковороде точно придется по вкусу домашним и не навредит фигуре — всего 132 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите 500 г куриной печений, луковицу, одну морковь, 100 г кетчупа, 20 г растительного масла, соль и сухие специи по вкусу. Печень промойте и просушите.

Лук очистите от шелухи, ополосните и нарежьте полукольцами. Разогрейте сковороде и влейте немного растительного масла, обжарьте на нем лук в течении пары минут до прозрачности.

Морковь очистите и натрите на терке, добавьте ее к луку и обжарьте еще пару минут на среднем огне. Не забывайте помешивать овощи.

Печень нарежьте на кусочки и выложите в сковороду к овощам, перемешайте и обжарьте несколько минут. Далее кетчуп размешайте с небольшим количеством воды, влейте в сковороду. Доведите все до кипения. По вкусу добавьте соль и специи, накройте крышкой и тушите на небольшом огне пять — семь минут.

Чтобы проверить готовность печени, разломайте кусочек — он должен быть равномерного серого цвета без розового оттенка. Блюдо готово!

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