Рецепт томатной пасты с яблоками в домашних условиях
Хотите разнообразить привычный вкус томатной пасты? Достаточно одного ингредиента! Рассказываем, как приготовить вкусную томатную пасту с яблоками в домашних условиях.
Ингредиенты
- Помидоры — 2 кг
- Яблоки — 3 шт.
- Уксус 9% — 20 мл
- Соль — 2 ч. л.
- Сахар — 2 ст. л.
Способ приготовления
Нарежьте фрукты и овощи дольками. Выложите в кастрюлю, вскипятите и варите полчаса на слабом огне.
Пропустите смесь через сито, верните в кастрюлю, всыпьте соль и сахар.
Варите 1,5 часа, в процессе регулярно помешивайте.
Добавьте уксус, перемешайте и распределите по банкам.
Оставьте закрытые банки в теплом месте примерно на 24 часа.
Томатная паста с яблоками готова! Используйте в супах, соусах и заправках.
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