Рецепт томатной пасты с яблоками в домашних условиях

Хотите разнообразить привычный вкус томатной пасты? Достаточно одного ингредиента! Рассказываем, как приготовить вкусную томатную пасту с яблоками в домашних условиях.

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Ингредиенты

Помидоры — 2 кг

Яблоки — 3 шт.

Уксус 9% — 20 мл

Соль — 2 ч. л.

Сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления

Нарежьте фрукты и овощи дольками. Выложите в кастрюлю, вскипятите и варите полчаса на слабом огне.

Пропустите смесь через сито, верните в кастрюлю, всыпьте соль и сахар.

Варите 1,5 часа, в процессе регулярно помешивайте.

Добавьте уксус, перемешайте и распределите по банкам.

Оставьте закрытые банки в теплом месте примерно на 24 часа.

Томатная паста с яблоками готова! Используйте в супах, соусах и заправках.

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