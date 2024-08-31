Рецепт кабачковой икры на зиму

Икра из кабачков отлично дополняет вторые блюда. Она также подходит для закусок, например брускетт. Рассказываем, как приготовить кабачковую икру на зиму с помощью мясорубки.

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Ингредиенты

Кабачки — 2 кг

Чеснок — 75 г (1,5 головки)

Томатная паста — 250 г

Сахар белый — 5 ст. л.

Соль — 1 ст. л. или по вкусу

Масло растительное — 150 мл

Перец молотый — по вкусу

Уксус 9% — 75 мл

Способ приготовления

Кабачки промойте и пропустите через мясорубку.

Выложите овощное пюре в кастрюлю, добавьте соль, сахар и масло. Тушите на слабом огне 60 минут, регулярно помешивая.

Очищенный чеснок пропустите через мясорубку, добавьте к пасте. Следом выложите томатный соус и перец. Влейте уксус и готовьте еще 20 минут.

Распределите икру по стерилизованным банкам и плотно закройте (можно закатать).

Кабачковая икра на зиму, провернутая через мясорубку, готова!

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