Рецепт кабачковой икры на зиму

Как провернуть кабачковую икру через мясорубку: запасаемся на зиму
Икра из кабачков отлично дополняет вторые блюда. Она также подходит для закусок, например брускетт. Рассказываем, как приготовить кабачковую икру на зиму с помощью мясорубки.
Ингредиенты
Кабачки — 2 кг
Чеснок — 75 г (1,5 головки)
Томатная паста — 250 г
Сахар белый — 5 ст. л.
Соль — 1 ст. л. или по вкусу
Масло растительное — 150 мл
Перец молотый — по вкусу
Уксус 9% — 75 мл
Способ приготовления
Кабачки промойте и пропустите через мясорубку.
Выложите овощное пюре в кастрюлю, добавьте соль, сахар и масло. Тушите на слабом огне 60 минут, регулярно помешивая.
Очищенный чеснок пропустите через мясорубку, добавьте к пасте. Следом выложите томатный соус и перец. Влейте уксус и готовьте еще 20 минут.
Распределите икру по стерилизованным банкам и плотно закройте (можно закатать).
Кабачковая икра на зиму, провернутая через мясорубку, готова!
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