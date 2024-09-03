Аджика — это традиционный кавказский соус, который обладает насыщенным вкусом и ароматом. Сырая отличается от привычного варианта тем, что она не подвергается тепловой обработке. «Рамблер» предлагает три рецепта сырой аджики, которые можно легко приготовить в домашних условиях.

Классическая сырая аджика

Ингредиенты:

1 кг красного острого перца

200 г чеснока

50 г соли

1 пучок укропа

1 пучок петрушки

1 пучок кинзы

Приготовление:

Перцы тщательно промыть, удалить плодоножки и семена. Чеснок очистить. Все ингредиенты, включая зелень, пропустить через мясорубку или измельчить в блендере до однородной массы. Добавить соль и тщательно перемешать. Разложить аджику по стерилизованным банкам и хранить в холодильнике.

Четыре простых рецепта с азиатскими нотками

Сырая аджика с орехами

Ингредиенты:

500 г красного острого перца

200 г грецких орехов

150 г чеснока

100 мл яблочного уксуса

2 ст. л. соли

1 пучок кинзы

Приготовление:

Перцы очистить от семян и плодоножек. Грецкие орехи слегка подсушить на сковороде или в духовке. Перцы, орехи и чеснок измельчить в блендере. Добавить кинзу, яблочный уксус и соль, тщательно перемешать. Разложить по банкам и хранить в прохладном месте.

Сырая аджика с яблоками и морковью

Ингредиенты:

500 г красного острого перца

300 г сладких яблок

200 г моркови

150 г чеснока

2 ст. л. соли

1 ст. л. винного уксуса

1 пучок кинзы

Приготовление:

Перцы очистить от семян и плодоножек. Яблоки и морковь очистить и натереть на крупной терке. Чеснок очистить. Перцы, чеснок, яблоки и морковь пропустить через мясорубку или измельчить в блендере до однородной массы. Добавить соль, винный уксус и мелко нарезанную кинзу, тщательно перемешать. Разложить аджику по стерилизованным банкам и хранить в холодильнике.

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