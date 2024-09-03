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Три рецепта сырой аджики

Аджика — это традиционный кавказский соус, который обладает насыщенным вкусом и ароматом. Сырая отличается от привычного варианта тем, что она не подвергается тепловой обработке. «Рамблер» предлагает три рецепта сырой аджики, которые можно легко приготовить в домашних условиях.

Три рецепта сырой аджики
© ТАСС

Классическая сырая аджика

Ингредиенты:

  • 1 кг красного острого перца
  • 200 г чеснока
  • 50 г соли
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок кинзы

Приготовление:

  1. Перцы тщательно промыть, удалить плодоножки и семена.
  2. Чеснок очистить.
  3. Все ингредиенты, включая зелень, пропустить через мясорубку или измельчить в блендере до однородной массы.
  4. Добавить соль и тщательно перемешать.
  5. Разложить аджику по стерилизованным банкам и хранить в холодильнике.

Четыре простых рецепта с азиатскими нотками

Сырая аджика с орехами

Ингредиенты:

  • 500 г красного острого перца
  • 200 г грецких орехов
  • 150 г чеснока
  • 100 мл яблочного уксуса
  • 2 ст. л. соли
  • 1 пучок кинзы

Приготовление:

  1. Перцы очистить от семян и плодоножек.
  2. Грецкие орехи слегка подсушить на сковороде или в духовке.
  3. Перцы, орехи и чеснок измельчить в блендере.
  4. Добавить кинзу, яблочный уксус и соль, тщательно перемешать.
  5. Разложить по банкам и хранить в прохладном месте.

Сырая аджика с яблоками и морковью

Ингредиенты:

  • 500 г красного острого перца
  • 300 г сладких яблок
  • 200 г моркови
  • 150 г чеснока
  • 2 ст. л. соли
  • 1 ст. л. винного уксуса
  • 1 пучок кинзы

Приготовление:

  1. Перцы очистить от семян и плодоножек.
  2. Яблоки и морковь очистить и натереть на крупной терке.
  3. Чеснок очистить.
  4. Перцы, чеснок, яблоки и морковь пропустить через мясорубку или измельчить в блендере до однородной массы.
  5. Добавить соль, винный уксус и мелко нарезанную кинзу, тщательно перемешать.
  6. Разложить аджику по стерилизованным банкам и хранить в холодильнике.

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