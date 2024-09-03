Три рецепта сырой аджики
Аджика — это традиционный кавказский соус, который обладает насыщенным вкусом и ароматом. Сырая отличается от привычного варианта тем, что она не подвергается тепловой обработке. «Рамблер» предлагает три рецепта сырой аджики, которые можно легко приготовить в домашних условиях.
Классическая сырая аджика
Ингредиенты:
- 1 кг красного острого перца
- 200 г чеснока
- 50 г соли
- 1 пучок укропа
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок кинзы
Приготовление:
- Перцы тщательно промыть, удалить плодоножки и семена.
- Чеснок очистить.
- Все ингредиенты, включая зелень, пропустить через мясорубку или измельчить в блендере до однородной массы.
- Добавить соль и тщательно перемешать.
- Разложить аджику по стерилизованным банкам и хранить в холодильнике.
Четыре простых рецепта с азиатскими нотками
Сырая аджика с орехами
Ингредиенты:
- 500 г красного острого перца
- 200 г грецких орехов
- 150 г чеснока
- 100 мл яблочного уксуса
- 2 ст. л. соли
- 1 пучок кинзы
Приготовление:
- Перцы очистить от семян и плодоножек.
- Грецкие орехи слегка подсушить на сковороде или в духовке.
- Перцы, орехи и чеснок измельчить в блендере.
- Добавить кинзу, яблочный уксус и соль, тщательно перемешать.
- Разложить по банкам и хранить в прохладном месте.
Сырая аджика с яблоками и морковью
Ингредиенты:
- 500 г красного острого перца
- 300 г сладких яблок
- 200 г моркови
- 150 г чеснока
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. винного уксуса
- 1 пучок кинзы
Приготовление:
- Перцы очистить от семян и плодоножек.
- Яблоки и морковь очистить и натереть на крупной терке.
- Чеснок очистить.
- Перцы, чеснок, яблоки и морковь пропустить через мясорубку или измельчить в блендере до однородной массы.
- Добавить соль, винный уксус и мелко нарезанную кинзу, тщательно перемешать.
- Разложить аджику по стерилизованным банкам и хранить в холодильнике.
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