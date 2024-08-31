Готовим маринованные помидоры с базиликом — пряную закуску к мясу

Маринованные помидоры с базиликом отлично сочетаются с мясом, пастой и картофелем. Их также можно использовать в соусах и салатах. Делимся пошаговым рецептом овощной закуски.

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Ингредиенты

Помидоры — 1,5 кг

Базилик — 2 веточки

Перец горошком — 7 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 5 ст. л.

Уксус 9% — 3 ст. л.

Способ приготовления

Помидоры вымойте и обсушите. Сделайте несколько проколов в области плодоножек: так овощи лучше пропитаются маринадом.

В банку выложите базилик и перец. Следом выложите помидоры вплотную друг к другу.

Залейте кипятком, оставьте на 10 минут. Далее перелейте воду в кастрюлю, всыпьте сахар и соль, вскипятите.

Влейте в банку сначала уксус, затем — кипящий маринад.

Банку закройте или закатайте и поставьте вверх дном. Теперь она должна остыть под плотной тканью (полотенцем или одеялом).

Время приготовления — 40 минут.

Калорийность — 54 ккал на 100 г.

Ранее мы рассказали, как замариновать помидоры в собственном соку.