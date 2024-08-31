Готовим маринованные помидоры с базиликом — пряную закуску к мясу
Маринованные помидоры с базиликом отлично сочетаются с мясом, пастой и картофелем. Их также можно использовать в соусах и салатах. Делимся пошаговым рецептом овощной закуски.
Ингредиенты
- Помидоры — 1,5 кг
- Базилик — 2 веточки
- Перец горошком — 7 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 5 ст. л.
- Уксус 9% — 3 ст. л.
Способ приготовления
Помидоры вымойте и обсушите. Сделайте несколько проколов в области плодоножек: так овощи лучше пропитаются маринадом.
В банку выложите базилик и перец. Следом выложите помидоры вплотную друг к другу.
Залейте кипятком, оставьте на 10 минут. Далее перелейте воду в кастрюлю, всыпьте сахар и соль, вскипятите.
Влейте в банку сначала уксус, затем — кипящий маринад.
Банку закройте или закатайте и поставьте вверх дном. Теперь она должна остыть под плотной тканью (полотенцем или одеялом).
- Время приготовления — 40 минут.
- Калорийность — 54 ккал на 100 г.
Ранее мы рассказали, как замариновать помидоры в собственном соку.