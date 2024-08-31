Рецепт соуса для жареной картошки

Жареная картошка получается еще вкуснее, если есть ее с соусом. В таком случае блюдо получается более интересным. Магазинные соусы лучше не покупать, ведь в них много калорий и не самый хороший состав. Приготовьте его самостоятельно.

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Возьмите стакан сметаны жирностью не более 15%, три дольки чеснока, по одной маленькой ложке горчицы и сока лимона, по пучку укропа с петрушкой и соль по вкусу.

Вымойте и просушите зелень, после чего мелко порубите ее ножом. Чеснок мелко порубите ножом. Влейте в емкость сметану.

Добавьте сок лимона и перемешайте. Введите горчицу и снова доведите до однородного состояния. Добавьте зелень с чесноком и солью и перемешайте, рассказала повар Юлия Архипова «Белновостям».

Ранее сообщалось, что далеко не у всех получается приготовить картофельное пюре идеальной консистенции. Если блюдо выходит суховатым и не очень аппетитным, есть один лайфхак. Эта секретная добавка поможет сделать картофельное пюре нежным и очень вкусным. Оно будет кремообразным и сытным.

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