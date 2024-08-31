Рецепт салата из свеклы

Салат из свеклы отлично подойдет и для праздничного, и для повседневного меню. Он быстро и просто готовится, но получается безумно вкусным.

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Возьмите три вареные или запеченные свеклы, луковицу, растительное или оливковое масло, чайную ложку лимонного сока, половину чайной ложки сахара и столько же соли.

Натрите свеклу на крупной терке, нарежьте произвольно лук. Добавьте к нему соль, сахар, лимонный сок и кипяток так, чтобы вода покрыла лук. Оставьте на пару минут, а затем откиньте на сито и промойте холодной водой.

Смешайте лук со свеклой и добавьте немного масла. Салат готов!

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