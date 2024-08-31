Как приготовить меренгу по французскому рецепту

Меренга — это воздушное пирожное родом из Франции. Его готовят из взбитых яичных белков и сахара. Делимся пошаговым рецептом нежного лакомства.

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Ингредиенты

Яйца куриные — 3 шт;

Сахар — 150 г.

Способ приготовления

Яйца разбейте, отделите белки от желтков.

Перелейте белки в глубокую сухую емкость. Начните взбивать миксером, постепенно увеличивая число оборотов.

Когда белки начнут густеть, всыпьте сахар. Взбивайте до однородности и пышности.

Противень застелите пергаментом.

С помощью столовой ложки или кондитерского мешка сформируйте меренги. Выкладывайте их сразу на пергамент.

Готовьте 10 минут при 150 градусах. Далее переключите температуру на минимальную, выпекайте 10 минут.

Выключите духовку, откройте дверцу. Продержите десерт в духовке еще 10 минут, затем вынимайте.

Французский воздушный десерт готов!

Калорийность — 440 ккал на 100 г;

Время приготовления — 50 минут.

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