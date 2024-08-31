Рецепты вкусных и полезных напитков для уютной осени

С приходом осени хочется окунуться в атмосферу уюта и тепла. Лучший способ сделать это — приготовить согревающий напиток. Рецепты, которые помогут вам насладиться осенними днями — в материале URA.RU.

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Горячий коктейль из моркови и яблок

Этот необычный напиток удивит вас своим вкусом. Он сочетает в себе сладость яблок и пикантность моркови, дополненную нотками пряностей.

Дня приготовления понадобятся яблоки (шесть штук для двух стаканов сока), морковь (две штуки), палочка корицы, две звездочки аниса, две горошины душистого перца, кардамон (1/2 ч.л.), веточка розмарина и ломтик имбиря (толщиной 2,5 см). После того как из яблок будет выжат сок, надо перелить его в кастрюлю, добавить специи и довести до кипения. Дальше стоит огонь убавить, дать настояться 5–10 минут и процедить через сито. Финальным шагом в напиток надо добавить свежевыжатый морковный сок и имбирь и перемешать. Полученный коктейль можно украсить мускатным орехом (1/2 ч.л.) и корицей (1/2 ч.л.).

Индийский чай масала

Этот напиток согреет не хуже теплого пледа благодаря своему богатому вкусу и аромату. Приготовление начинается с кипячения 350 мл воды с молоком (100 мл) и специями (четыре горошины черного перца, кардамон (10 стручков), щепотка фенхеля, небольшая палочка корицы и имбирь (1 ч.л.). После стоит уменьшить огонь и варить 15 минут. В получившийся напиток добавляется черный чай, варить смесь стоит еще минуту. В готовый чай можно добавить сахар и соль по вкусу.

Шоколадно-тыквенный латте со специями

Этот напиток объединяет в себе тыквенное пюре, специи и шоколад, создавая неповторимый осенний аромат. Для начала взбивается кокосовое молоко (3/4 стакана) с столовой ложкой тыквенного пюре, чайной ложкой коричневого сахара и специями для тыквенного пирога (1/4-1/2 ч.л.). Полученная смесь подогревается в микроволновке, в нее добавляется какао (3–4 ст.л.), экстракт ванили (1/4 ч.л.), экстракт кокоса (1/4 ч.л., по желанию) и все перемешивается. Последним в напиток выливается горячий кофе (150–250 мл) и подается со взбитыми сливками и кокосовой стружкой.

Домашний пряный латте с соленым сиропом

Этот напиток станет отличной альтернативой походам в кофейни, позволяя насладиться любимым вкусом дома. Для сиропа смешивается кокосовый сахар (80 г), кленовый сироп (125 мл), тыквенное пюре (80 мл) и специи (1\4 корицы, мускатного ореха, гвоздики), смесь доводиться до кипения. Следующим шагом идет кипячение 250 мл миндального молока. Важно снять его огня, как только закипит, и взбить, чтобы получилась пена. Приготовьте эспрессо и смешайте две чайные ложки напитка, молоко и сироп (три-четыре ч.л.), украсьте взбитыми сливками и также можно добавить корицу.

Яблочный глинтвейн

Простой в приготовлении безалкогольный напиток, который прекрасно подойдет для холодных осенних дней. Готовится из яблочного сока с добавлением специй и апельсиновой цедры. Для начала надо подогреть литр яблочного сока с палочкой корицы, тремя звездочками гвоздики и апельсиновой кожурой на медленном огне 5–10 мин. Подсластите медом или сахаром по вкусу и подавайте украшенным полосками цедры и палочкой корицы.