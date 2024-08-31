Простой рецепт жареных патиссонов с чесноком на сковороде
Жареные патиссоны с чесноком получаются вкусными и хрустящими. А приготовить их сможет даже неискушенный кулинар. Делимся пошаговым рецептом закуски.
Ингредиенты
- Патиссоны — 600 г;
- Мука пшеничная — 80 г;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Масло растительное — 2 ст. л;
- Соль — по вкусу;
- Перец — по вкусу.
Способ приготовления
Патиссоны нашинкуйте слайсами по 10 мм толщиной. Переложите во вместительную емкость.
Чеснок спрессуйте и выложите к овощам. Следом всыпьте соль и перец, перемешайте, дайте настояться в течение 15 минут. Овощи выделят жидкость, которую необходимо слить.
Равномерно обваляйте слайсы в муке.Выложите в сковороду с горячим маслом, жарьте до появления золотистой корочки, переверните и снова готовьте до золотистости.
Подавайте жареные патиссоны со свежей зеленью или сметаной.
- Калорийность — 102 ккал на 100 г;
- Время приготовления — 45 минут;
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