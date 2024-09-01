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Простой рецепт лечо из огурцов на зиму

Лечо из огурцов на зиму — настоящая находка для любителей овощных закусок. Заготовка получается вкусной, хрустящей и отлично дополняет гарниры. Делимся пошаговым рецептом популярного венгерского угощения.

Простой рецепт лечо из огурцов на зиму
© unsplash

Ингредиенты

  • Огурцы — 1 кг;
  • Перец сладкий — 1–2 шт;
  • Помидоры — 3–4 шт;
  • Лук — 1 шт;
  • Морковь — 1 шт;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Уксус 9% — 2 ст. л;
  • Масло растительное — 1 ст. л;
  • Соль — ¼ ч. л. или по вкусу;
  • Перец — по вкусу.

Способ приготовления

Овощи вымойте, срежьте кончики и хвостики, у перцев удалите сердцевину.

Морковь и лук очистите, нарежьте кружочками, выложите в глубокую сковороду или казан и влейте масло.

Следом выложите кружочки помидоров и ломтики перца.

Тушите овощи 15 минут. Морковь и перец должны стать мягкими.

Добавьте тонкие кружочки огурцов, посолите и поперчите, выложите чеснок.

Влейте уксус, перемешайте и тушите еще 15 минут. Огурцы должны размягчиться и поменять цвет.

Распределите смесь по стерилизованным банкам, залейте соком, оставшимся после тушения.

Закройте или закатайте банки. После остывания при комнатной температуре храните в прохладном месте.

Ранее мы поделились классическим рецептом лечо.

Еда