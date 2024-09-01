Как правильно хранить пиццу

Пицца — одно из редких блюд, которое многие с удовольствием едят холодным и не вполне свежим. Однако эксперты предупреждают — если она хранилась вне холодильника, то несет в себе все те же риски, что любая другая еда. Опасным считается диапазон от +5 до +63 °C — при этой температуре быстро размножаются бактерии, поэтому не рекомендуется хранить еду в таких условиях более двух часов.

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«Хотя такие ингредиенты, как пепперони, могут оставаться стабильными благодаря консервантам, в томатных соусах и сыре легко размножаются бактерии, некоторые из которых могут вызывать заболевания пищевого происхождения», — объяснил специалист в области кулинарии Брайан Куок Ле в интервью Yahoo Life.

Эпидемиолог, доцент Университета Невады в Лас-Вегасе Брайан Лабус отметил, что главный риск заключается в возможности столкнуться с неприятными симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта.

«Такие бактерии, как сальмонелла, шигелла и кампилобактерии, являются одними из самых распространенных и вызывают диарейные заболевания с повышением температуры через пару дней после их употребления», — предупредил эксперт.

Другие бактерии, такие как золотистый стафилококк или клостридии перфрингенс, размножаются на пище и могут выделять токсин, который способен вызвать рвоту уже через несколько часов после употребления их с пищей.

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