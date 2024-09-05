Как приготовить чай из бархатцев

Бархатцы, которые чаще ассоциируются с декоративными растениями, могут стать основой для целебного чая. "Рамблер" расскажет, как приготовить чернобривцев и в чем заключается его польза.

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Рецепт

Ингредиенты:

Сушеные цветки бархатцев — 1-2 чайные ложки

Вода — 250 мл

Мед или лимон (по желанию)

Способ приготовления:

Подготовка цветков: если у вас нет готовых сушеных бархатцев, можно использовать свежие цветки. В таком случае цветки нужно хорошо промыть и высушить на воздухе или в сушилке для овощей и фруктов. Для приготовления чая понадобятся только лепестки, которые отделяют от стеблей и соцветий. Заваривание: вскипятите воду и дайте ей немного остыть, чтобы температура была около 90°C. Слишком горячая вода может уничтожить часть полезных веществ. Поместите сушеные цветки в заварочный чайник или чашку и залейте горячей водой. Настаивание: дайте чаю настояться в течение 10-15 минут. Чем дольше он будет настаиваться, тем насыщеннее будет его вкус и аромат. После этого чай можно процедить, чтобы удалить цветки. Подача: чай из бархатцев можно пить как в чистом виде, так и с добавлением меда или лимона для улучшения вкуса.

Почему нельзя пить много чая

Польза чая из бархатцев:

бархатцы содержат вещества, которые помогают снижать воспаление в организме. Такой чай может быть полезен при простуде или воспалительных заболеваниях.

регулярное употребление чая из бархатцев способствует повышению иммунитета благодаря содержащимся в нем антиоксидантам и витаминам.

цветки помогают улучшить пищеварение, стимулируя выделение желудочного сока и снижая вздутие.

чай из бархатцев обладает легким успокаивающим действием, помогая снизить уровень стресса и улучшить сон.

бархатцы обладают природными антисептическими свойствами, которые могут помочь в борьбе с инфекциями.

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