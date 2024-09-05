Как приготовить чай из бархатцев
Бархатцы, которые чаще ассоциируются с декоративными растениями, могут стать основой для целебного чая. "Рамблер" расскажет, как приготовить чернобривцев и в чем заключается его польза.
Рецепт
Ингредиенты:
Сушеные цветки бархатцев — 1-2 чайные ложки
Вода — 250 мл
Мед или лимон (по желанию)
Способ приготовления:
- Подготовка цветков: если у вас нет готовых сушеных бархатцев, можно использовать свежие цветки. В таком случае цветки нужно хорошо промыть и высушить на воздухе или в сушилке для овощей и фруктов. Для приготовления чая понадобятся только лепестки, которые отделяют от стеблей и соцветий.
- Заваривание: вскипятите воду и дайте ей немного остыть, чтобы температура была около 90°C. Слишком горячая вода может уничтожить часть полезных веществ. Поместите сушеные цветки в заварочный чайник или чашку и залейте горячей водой.
- Настаивание: дайте чаю настояться в течение 10-15 минут. Чем дольше он будет настаиваться, тем насыщеннее будет его вкус и аромат. После этого чай можно процедить, чтобы удалить цветки.
- Подача: чай из бархатцев можно пить как в чистом виде, так и с добавлением меда или лимона для улучшения вкуса.
Польза чая из бархатцев:
- бархатцы содержат вещества, которые помогают снижать воспаление в организме. Такой чай может быть полезен при простуде или воспалительных заболеваниях.
- регулярное употребление чая из бархатцев способствует повышению иммунитета благодаря содержащимся в нем антиоксидантам и витаминам.
- цветки помогают улучшить пищеварение, стимулируя выделение желудочного сока и снижая вздутие.
- чай из бархатцев обладает легким успокаивающим действием, помогая снизить уровень стресса и улучшить сон.
- бархатцы обладают природными антисептическими свойствами, которые могут помочь в борьбе с инфекциями.
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