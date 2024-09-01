Специалист дал советы по заготовке зелени на зиму

Нижегородским дачникам рассказали, как лучше заготовить зелень на зиму. Советами поделился в соцсети сотрудник пресс-службы ННГУ Алексей Никонов.

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По его словам, одним из способов является Сушка. Она позволяет сохранить витамины и облегчить хранение. Укроп, петрушку и кориандр лучше сушить целиком. Предварительно веточки надо промыть и связать в пучки, а затем разложить и ли развесить на расстоянии 10 сантиметров друг от друга вдали от солнечных лучей. Сушить их следует не более 2–3 дней, чтобы они сохранили цвет и аромат. Хранить сушеную зелень Никонов советует в стеклянных или фарфоровых банках с плотными крышками.

Также зелень можно засолить. Травы надо пересыпать солью в пропорции 20 на 100 граммов. Хранить их следует в холодильнике в стеклянной банке с крышкой не более месяца. По словам Алексея Никонова, это идеальная заправка для салатов и супов.

Еще одним способом является заморозка. Перед этим зелень необходимо тщательно перебрать и промыть, затем высушить на бумажном полотенце и нарезать. Замораживать лучше в пластиковых банках с плотными крышками или в контейнерах.

«Если зелени много, измельчите до консистенции пюре и заморозьте в вакуумных пакетах. Хранится такая зелень в морозилке до полугода», — отметил Никонов.

Кроме того, пряные травы, например, тимьян, розмарин и орегано можно разложить по формам для льда, добавить оливковое масло, а потом заморозить. Затем надо переложить кубики в пакеты с застежкой и хранить в морозилке. Такая зелень подойдет для горячих блюд.

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