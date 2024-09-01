Девять необычных заготовок на зиму из слив

Вы уже разобрались с помидорами, кабачками, огурцами, патиссонами и прочими дарами сада-огорода? Поздравляем, вы герой и все такое. Давайте займемся сливами, они как раз уже поспели! Вот девять рецептов необычных заготовок на зиму из слив — подойдут любые сорта, как традиционные крупные плоды синего цвета, так и мелкая кисловатая алыча с румяным бочком.

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Сливовый джем с лавандой

Сливы — 1 кг;

Сахар — 800 г;

Лимонный сок — 2 ст. л;

Сухая лаванда — 1 ст. л;

Сливы вымыть, удалить косточки и нарезать кусочками. Выложить сливы в кастрюлю, добавить сахар и лимонный сок. Довести до кипения и варить на слабом огне, помешивая, около 40 минут. Добавить лаванду за 10 минут до конца варки. Разлить джем по стерилизованным банкам и закатать.

Сливовое варенье с миндалем и корицей

Сливы — 1 кг;

Сахар — 700 г;

Миндаль — 100 г;

Корица — 1 палочка.

Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки. Залить сливы сахаром и оставить на ночь. Утром добавить миндаль и корицу, довести до кипения и варить 30 минут. Удалить корицу и разлить варенье по стерилизованным банкам.

Сливовое чатни с имбирем и чесноком

Сливы — 1 кг;

Лук — 2 шт;

Чеснок — 4 зубчика;

Имбирь — 50 г;

Яблочный уксус — 200 мл;

Сахар — 300 г;

Соль — 1 ч. л;

Острый перец — 1 шт.

Сливы очистить от косточек, нарезать. Лук, чеснок и имбирь мелко нарубить. В кастрюле смешать все ингредиенты, довести до кипения. Варить на слабом огне около 1 часа, пока масса не загустеет. Разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

Сливовый соус с базиликом и чесноком

Сливы — 1 кг;

Базилик — 1 пучок;

Чеснок — 4 зубчика;

Сахар — 200 г;

Винный уксус — 100 мл;

Соль — 1 ч. л;

Перец — по вкусу.

Сливы очистить от косточек, измельчить в пюре блендером. Добавить мелко нарезанный базилик, чеснок и остальные ингредиенты. Варить соус на медленном огне 40 минут. Разлить по стерилизованным банкам и закрыть.

Компот из слив с апельсином и мятой

Сливы — 1 кг;

Апельсин — 2 шт;

Сахар — 500 г;

Мята — 1 пучок;

Вода — 3 л.

Сливы и апельсины нарезать кусочками. В кастрюле смешать воду и сахар, довести до кипения. Добавить сливы, апельсины и мяту. Варить 10 минут, затем разлить компот по стерилизованным банкам и закатать.

Сливовый мармелад с ванилью

Сливы — 1 кг;

Сахар — 800 г;

Пектин — 10 г;

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Сливы очистить от косточек, измельчить в пюре. Смешать с сахаром и пектином, довести до кипения. Варить 30 минут, добавить ванильный экстракт. Разлить по формам, остудить и разрезать на кусочки.

Сливовый соус для барбекю или гриля

Сливы — 1 кг;

Лук — 1 шт;

Чеснок — 3 зубчика;

Винный уксус — 150 мл;

Соевый соус — 50 мл;

Копченая паприка — 1 ч. л;

Сахар — 200 г;

Перец — по вкусу.

Сливы очистить от косточек, лук и чеснок измельчить. В кастрюле обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить сливы и остальные ингредиенты, варить 30 минут. Пюрировать соус блендером и разлить по банкам.

Сливы в вине с пряностями

Сливы — 1 кг;

Красное вино — 500 мл;

Сахар — 300 г;

Корица — 1 палочка;

Гвоздика — 3 шт;

Лавровый лист — 1 шт.

Сливы очистить от косточек, вино довести до кипения с сахаром и пряностями. Добавить фрукты и варить на медленном огне 20 минут. Разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Сливовая аджика

Сливы — 1 кг;

Помидоры — 500 г;

Болгарский перец — 2 шт;

Чеснок — 5 зубчиков;

Острый перец — 1 шт;

Сахар — 200 г;

Соль — 1 ч. л.

Сливы, помидоры, перцы и чеснок измельчить в блендере. Добавить сахар и соль, довести до кипения. Варить 20 минут, затем разлить по банкам и закатать.