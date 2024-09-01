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Девять необычных заготовок на зиму из слив

Вы уже разобрались с помидорами, кабачками, огурцами, патиссонами и прочими дарами сада-огорода? Поздравляем, вы герой и все такое. Давайте займемся сливами, они как раз уже поспели! Вот девять рецептов необычных заготовок на зиму из слив — подойдут любые сорта, как традиционные крупные плоды синего цвета, так и мелкая кисловатая алыча с румяным бочком.

Девять необычных заготовок на зиму из слив
© unsplash

Сливовый джем с лавандой

  • Сливы — 1 кг;
  • Сахар — 800 г;
  • Лимонный сок — 2 ст. л;
  • Сухая лаванда — 1 ст. л;

Сливы вымыть, удалить косточки и нарезать кусочками. Выложить сливы в кастрюлю, добавить сахар и лимонный сок. Довести до кипения и варить на слабом огне, помешивая, около 40 минут. Добавить лаванду за 10 минут до конца варки. Разлить джем по стерилизованным банкам и закатать.

Сливовое варенье с миндалем и корицей

  • Сливы — 1 кг;
  • Сахар — 700 г;
  • Миндаль — 100 г;
  • Корица — 1 палочка.

Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки. Залить сливы сахаром и оставить на ночь. Утром добавить миндаль и корицу, довести до кипения и варить 30 минут. Удалить корицу и разлить варенье по стерилизованным банкам.

Сливовое чатни с имбирем и чесноком

  • Сливы — 1 кг;
  • Лук — 2 шт;
  • Чеснок — 4 зубчика;
  • Имбирь — 50 г;
  • Яблочный уксус — 200 мл;
  • Сахар — 300 г;
  • Соль — 1 ч. л;
  • Острый перец — 1 шт.

Сливы очистить от косточек, нарезать. Лук, чеснок и имбирь мелко нарубить. В кастрюле смешать все ингредиенты, довести до кипения. Варить на слабом огне около 1 часа, пока масса не загустеет. Разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

Сливовый соус с базиликом и чесноком

  • Сливы — 1 кг;
  • Базилик — 1 пучок;
  • Чеснок — 4 зубчика;
  • Сахар — 200 г;
  • Винный уксус — 100 мл;
  • Соль — 1 ч. л;
  • Перец — по вкусу.

Сливы очистить от косточек, измельчить в пюре блендером. Добавить мелко нарезанный базилик, чеснок и остальные ингредиенты. Варить соус на медленном огне 40 минут. Разлить по стерилизованным банкам и закрыть.

Компот из слив с апельсином и мятой

  • Сливы — 1 кг;
  • Апельсин — 2 шт;
  • Сахар — 500 г;
  • Мята — 1 пучок;
  • Вода — 3 л.

Сливы и апельсины нарезать кусочками. В кастрюле смешать воду и сахар, довести до кипения. Добавить сливы, апельсины и мяту. Варить 10 минут, затем разлить компот по стерилизованным банкам и закатать.

Сливовый мармелад с ванилью

  • Сливы — 1 кг;
  • Сахар — 800 г;
  • Пектин — 10 г;
  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Сливы очистить от косточек, измельчить в пюре. Смешать с сахаром и пектином, довести до кипения. Варить 30 минут, добавить ванильный экстракт. Разлить по формам, остудить и разрезать на кусочки.

Сливовый соус для барбекю или гриля

  • Сливы — 1 кг;
  • Лук — 1 шт;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Винный уксус — 150 мл;
  • Соевый соус — 50 мл;
  • Копченая паприка — 1 ч. л;
  • Сахар — 200 г;
  • Перец — по вкусу.

Сливы очистить от косточек, лук и чеснок измельчить. В кастрюле обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить сливы и остальные ингредиенты, варить 30 минут. Пюрировать соус блендером и разлить по банкам.

Сливы в вине с пряностями

  • Сливы — 1 кг;
  • Красное вино — 500 мл;
  • Сахар — 300 г;
  • Корица — 1 палочка;
  • Гвоздика — 3 шт;
  • Лавровый лист — 1 шт.

Сливы очистить от косточек, вино довести до кипения с сахаром и пряностями. Добавить фрукты и варить на медленном огне 20 минут. Разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Сливовая аджика

  • Сливы — 1 кг;
  • Помидоры — 500 г;
  • Болгарский перец — 2 шт;
  • Чеснок — 5 зубчиков;
  • Острый перец — 1 шт;
  • Сахар — 200 г;
  • Соль — 1 ч. л.

Сливы, помидоры, перцы и чеснок измельчить в блендере. Добавить сахар и соль, довести до кипения. Варить 20 минут, затем разлить по банкам и закатать.