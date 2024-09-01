Девять необычных заготовок на зиму из слив
Вы уже разобрались с помидорами, кабачками, огурцами, патиссонами и прочими дарами сада-огорода? Поздравляем, вы герой и все такое. Давайте займемся сливами, они как раз уже поспели! Вот девять рецептов необычных заготовок на зиму из слив — подойдут любые сорта, как традиционные крупные плоды синего цвета, так и мелкая кисловатая алыча с румяным бочком.
Сливовый джем с лавандой
- Сливы — 1 кг;
- Сахар — 800 г;
- Лимонный сок — 2 ст. л;
- Сухая лаванда — 1 ст. л;
Сливы вымыть, удалить косточки и нарезать кусочками. Выложить сливы в кастрюлю, добавить сахар и лимонный сок. Довести до кипения и варить на слабом огне, помешивая, около 40 минут. Добавить лаванду за 10 минут до конца варки. Разлить джем по стерилизованным банкам и закатать.
Сливовое варенье с миндалем и корицей
- Сливы — 1 кг;
- Сахар — 700 г;
- Миндаль — 100 г;
- Корица — 1 палочка.
Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки. Залить сливы сахаром и оставить на ночь. Утром добавить миндаль и корицу, довести до кипения и варить 30 минут. Удалить корицу и разлить варенье по стерилизованным банкам.
Сливовое чатни с имбирем и чесноком
- Сливы — 1 кг;
- Лук — 2 шт;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Имбирь — 50 г;
- Яблочный уксус — 200 мл;
- Сахар — 300 г;
- Соль — 1 ч. л;
- Острый перец — 1 шт.
Сливы очистить от косточек, нарезать. Лук, чеснок и имбирь мелко нарубить. В кастрюле смешать все ингредиенты, довести до кипения. Варить на слабом огне около 1 часа, пока масса не загустеет. Разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.
Сливовый соус с базиликом и чесноком
- Сливы — 1 кг;
- Базилик — 1 пучок;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Сахар — 200 г;
- Винный уксус — 100 мл;
- Соль — 1 ч. л;
- Перец — по вкусу.
Сливы очистить от косточек, измельчить в пюре блендером. Добавить мелко нарезанный базилик, чеснок и остальные ингредиенты. Варить соус на медленном огне 40 минут. Разлить по стерилизованным банкам и закрыть.
Компот из слив с апельсином и мятой
- Сливы — 1 кг;
- Апельсин — 2 шт;
- Сахар — 500 г;
- Мята — 1 пучок;
- Вода — 3 л.
Сливы и апельсины нарезать кусочками. В кастрюле смешать воду и сахар, довести до кипения. Добавить сливы, апельсины и мяту. Варить 10 минут, затем разлить компот по стерилизованным банкам и закатать.
Сливовый мармелад с ванилью
- Сливы — 1 кг;
- Сахар — 800 г;
- Пектин — 10 г;
- Ванильный экстракт — 1 ч. л.
Сливы очистить от косточек, измельчить в пюре. Смешать с сахаром и пектином, довести до кипения. Варить 30 минут, добавить ванильный экстракт. Разлить по формам, остудить и разрезать на кусочки.
Сливовый соус для барбекю или гриля
- Сливы — 1 кг;
- Лук — 1 шт;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Винный уксус — 150 мл;
- Соевый соус — 50 мл;
- Копченая паприка — 1 ч. л;
- Сахар — 200 г;
- Перец — по вкусу.
Сливы очистить от косточек, лук и чеснок измельчить. В кастрюле обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить сливы и остальные ингредиенты, варить 30 минут. Пюрировать соус блендером и разлить по банкам.
Сливы в вине с пряностями
- Сливы — 1 кг;
- Красное вино — 500 мл;
- Сахар — 300 г;
- Корица — 1 палочка;
- Гвоздика — 3 шт;
- Лавровый лист — 1 шт.
Сливы очистить от косточек, вино довести до кипения с сахаром и пряностями. Добавить фрукты и варить на медленном огне 20 минут. Разлить по стерилизованным банкам и закатать.
Сливовая аджика
- Сливы — 1 кг;
- Помидоры — 500 г;
- Болгарский перец — 2 шт;
- Чеснок — 5 зубчиков;
- Острый перец — 1 шт;
- Сахар — 200 г;
- Соль — 1 ч. л.
Сливы, помидоры, перцы и чеснок измельчить в блендере. Добавить сахар и соль, довести до кипения. Варить 20 минут, затем разлить по банкам и закатать.