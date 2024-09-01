Рецепт хрустящих соленых огурцов

Готовим хрустящие соленые огурцы холодным способом в банке 3 литра
Соленые огурцы, заготовленные холодным способом, получаются восхитительно вкусными и хрустящими. Рассказываем, как запастись аппетитным угощением на зиму. Вам понадобится стерилизованная 3-литровая банка.
Ингредиенты
- Огурцы — 1–1,3 кг;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Хрен — 5-6 листков;
- Укроп с зонтиками — 1 пучок;
- Листья черной смородины — 3 шт;
- Листья вишни — 3 шт;
- Соль — 2 ст. л. с горкой.
Способ приготовления
Выложите овощи в емкость с ледяной водой, дайте настояться в течение трех часов. Затем обсушите. Кончики не срезайте.
Зелень переберите, вымойте, обсушите и переложите в банку.
Следом выложите огурцы вплотную друг к другу.
Влейте ледяную воду (понадобится около 1,5 л), посолите.
Банку закройте и хорошо встряхните (благодаря этому соль распределится равномерно).
Храните в прохладном месте. Через 30 дней подавайте к столу.
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