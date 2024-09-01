Рецепт хрустящих соленых огурцов

Соленые огурцы, заготовленные холодным способом, получаются восхитительно вкусными и хрустящими. Рассказываем, как запастись аппетитным угощением на зиму. Вам понадобится стерилизованная 3-литровая банка.

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Ингредиенты

Огурцы — 1–1,3 кг;

Чеснок — 3 зубчика;

Хрен — 5-6 листков;

Укроп с зонтиками — 1 пучок;

Листья черной смородины — 3 шт;

Листья вишни — 3 шт;

Соль — 2 ст. л. с горкой.

Способ приготовления

Выложите овощи в емкость с ледяной водой, дайте настояться в течение трех часов. Затем обсушите. Кончики не срезайте.

Зелень переберите, вымойте, обсушите и переложите в банку.

Следом выложите огурцы вплотную друг к другу.

Влейте ледяную воду (понадобится около 1,5 л), посолите.

Банку закройте и хорошо встряхните (благодаря этому соль распределится равномерно).

Храните в прохладном месте. Через 30 дней подавайте к столу.

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