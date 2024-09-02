Рецепт соте, которое удивит гостей

Слово «соте» с французского переводится как «прыжок». Французы придумали его для обозначения рагу, сделанного из продуктов быстрого приготовления. К ним относятся грибы, рыба, морепродукты и некоторые виды мяса.

Кроме того, для соте характерно отдельное обжаривание овощей перед тушением. Во время жарки их подбрасывают, чтобы перевернуть.

Для приготовления вам понадобится луковица, три помидора, три баклажана, три перца, четыре веточки петрушки, четыре зубчика чеснока, соль, перец по вкусу и оливковое масло для тушения.

Лук очистите и нарежьте полукольцами. Помидоры и баклажаны разрежьте пополам, а далее ломтиками толщиной 5 мм. Перцы нужно нарезать кусочками.

Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле и обжарьте лук на среднем огне около пяти минут. Следом добавьте перцы и готовьте их три минуты. Положите баклажаны и обжаривайте их еще четыре минуты, а потом помидоры, их обжарьте три минуты.

Смесь посолите, поперчите, накройте крышкой и уменьшите огонь. Тушите овощи полчаса, до размягчения. Очистите и порубите чеснок, мелко нарежьте петрушку, посыпьте зеленью горячие овощи.

Ранее сообщалось, что соленая начинка из творога с зеленью в хрустящем лаваше — идеальное сочетание, которое придется по вкусу многим. Такую закуску можно легко и быстро приготовить, и она совсем не вредна для фигуры — всего 126 ккал на 100 г.