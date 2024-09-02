Раскрыто, по какому признаку нужно выбирать вкусную дыню

Есть много способов определить зрелость дыни, но не все они эффективны. Вот на что следует ориентироваться у прилавка.

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Прежде всего, нужно отметить, что зрелая дыня обладает сладким ароматом, который хорошо ощущается.

Другой способ, который на 100% доказывает, что дыня вкусная, — это её вес. Она должна быть тяжёлой даже при небольших размерах. Большая масса указывает на то, что в продукте много сока.

После покупки целую дыню рекомендуется поместить в сухое, тёмное и прохладное место. Например, в холодильник либо чулан. При этом разрезанную дыню нужно хранить только в холодильнике, лучше — не более 48 часов. Также её нужно очистить от семечек.