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Бигос: тушеная капуста с мясом по-польски

Как приготовить бигос — традиционное польское блюдо, которое сочетает в себе тушеную капусту, мясо и специи? Приводим пошаговый рецепт, который поможет вам воссоздать вкус настоящего польского бигоса у себя дома.

Бигос: тушеная капуста с мясом по-польски
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Квашеная капуста — 1 кг
  • Белокочанная капуста — 1,5 кг
  • Свинина (лопатка или шейка) — 400–500 г
  • Говядина (можно взять ребра) — 300 г
  • Колбаса копченая (например, охотничья) — 300 г
  • Лук репчатый — 2 шт. (среднего размера)
  • Сушеные грибы — 50 г
  • Чернослив — 100 г
  • Паста томатная — 2 ст. л.
  • Лавровый лист — 3-4 шт.
  • Перец (горошком) — 10–15 шт.
  • Майоран — 1 ч. л.
  • Масло подсолнечное — для жарки
  • Соль, любимые приправы, перец — по вкусу

Способ приготовления

Мясо нарежьте на не очень крупные кусочки. В казане или другой подходящей емкости нужной глубины разогрейте немного подсолнечного масла и пожарьте мясо до образования красивой корочки. Затем отправьте туда же нарезанный лук и подержите до прозрачности.

Свежую капусту нашинкуйте тонкими полосками и добавьте ее к мясу. Потушите ее до мягкости на плите. Затем добавьте к ней квашеную капусту и продолжайте держать на огне, периодически помешивая.

Залейте сушеные грибы горячей водой (не кипятком) и оставьте их примерно на полчаса, чтобы набухли.

Теперь будем смешивать все ингредиенты. Отправьте грибы в кастрюлю вместе с водой, в которой они замачивались. Туда же положите нарезанную копченую колбасу, чернослив, пару ложек томатной пасты, лаврушку, черный перец горошком и майоран. Блюдо нужно тушить на медленном огне примерно два-три часа.

Посолите, добавьте любимые приправы, поперчите. Если бигос стал очень густым, добавьте немного воды или бульона.

Традиционно бигос подают горячим с черным хлебом. Это блюдо становится еще вкуснее на следующий день после приготовления, когда все вкусы полностью раскрываются.

Вот полезная информация о пищевой ценности бигоса:

  • калорийность — около 150 ккал на 100 г;
  • время приготовления — около 4 часов.

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