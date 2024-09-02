Закуска «Аппетитка»: пошаговый рецепт вкусной заготовки

Закуска «Аппетитка» — это яркое и ароматное блюдо, которое легко можно приготовить в домашних условиях. Эта смесь из перцев, помидоров и моркови, приправленная чесноком, станет отличным дополнением к любому столу. «Аппетитка» прекрасно сохраняется в банках, что делает ее идеальной для заготовки на зиму. Попробуйте повторить наш рецепт.

Ингредиенты

Красные сладкие перцы — 1 кг

Помидоры — 1 кг

Морковь — 0,5 кг

Чеснок — 1 головка

Сахарный песок — 1 стакан

Соль — 2 столовые ложки

Подсолнечное масло — 1 стакан

Уксус 9% — 1/2 стакана

Способ приготовления

Помойте перцы, помидоры и морковь. Перцы очистите от семян, помидоры нарежьте на четвертинки, морковь очистите и нарежьте крупными кусками.

Измельчите перцы, помидоры и морковь в мясорубке или с помощью блендера до состояния пюре.

Перелейте получившееся овощное пюре в большую кастрюлю. Добавьте туда сахар, соль и подсолнечное масло. Доведите до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите смесь в течение 30–40 минут, периодически помешивая.

Очистите и измельчите чеснок. Добавьте его вместе с уксусом в кастрюлю за 10 минут до окончания варки.

Разлейте горячую закуску «Аппетитка» по стерилизованным банкам и сразу закатайте крышками. Оставьте остывать, перевернув банки вверх дном.

Вот интересные факты о блюде:

время приготовления — около 1 часа;

калорийность — около 70 ккал на 100 г.

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