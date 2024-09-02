Рецепт для похудения: запеченная курица с овощами

Курица — идеальный выбор для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Вот как можно вкусно ее приготовить с овощами в духовке и без вреда для фигуры — всего 85 ккал на 100 г.

На шесть порций возьмите 500 г куриного филе, 350 г брокколи, 400 г молодых кабачков, 100 г брюссельской капусты, 100 г зеленого горошка, 120 г болгарского перца, два зубчика чеснока, чайную ложку соли, 0,5 чайной ложки сухих специй и три столовые ложки оливкового масла.

Включите разогреваться духовку до 180 градусов. Выложите в форму брюссельскую капусту и зеленый горошек. Следом отправьте очищенный от кожуры и нарезанный крупными кусками кабачок. Брокколи промойте под холодной водой, разберите соцветия на более мелкие и добавьте к овощам. Болгарский перец почистите, нарежьте и отправьте к овощам. Курицу помойте и добавьте в форму.

Зубчики чеснока очистите от кожуры и пропустите через пресс. Добавьте к смеси. Все посолите, поперчите, приправьте. Хорошо перемешайте, чтобы овощи и курица равномерно распределились. Отправьте форму в духовку на 40 минут. Через 20 минут перемешайте овощи и курицу и запекайте до готовности. Блюдо готово!

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