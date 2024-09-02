В Вологде прошел фестиваль фермерской продукции «Свое»

Он был организован при поддержке Россельхозбанка и Правительства Вологодской области.

«В течение субботы и воскресенья с 10:00 до 20:00 на Кремлёвской площади работали витрины с качественными и натуральными продуктами от 80 фермерских хозяйств из разных регионов России. Для гостей фестиваля были подготовлены вкусная фермерская еда, розыгрыши призов, выступления артистов и мастер-классы», — рассказали в пресс-службе врио Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Вологодские производители и фермеры из других регионов страны представили молочную и сырную продукцию, мёд, мясо и птицу, овощи и фрукты, рыбу и морепродукты, хлеб, бакалею, грибы и ягоды, чай и травы. Продукция фермеров-участников доступна для заказа через маркетплейс «Своё Родное».

«Вся Россия знает вкус вологодского масла, однако у фермеров региона есть множество других продуктов, которыми можно и нужно гордиться. И фестиваль "Своё" помог аграриям ярко заявить о себе. На мероприятие приехал каждый четвёртый фермер Вологодской области. Приятно видеть здесь и производителей из других регионов. Гости фестиваля погрузились в праздничную атмосферу гастрономического фестиваля и отправились в интересное путешествие по миру вкуса и качества, где каждый смог выбрать что-то особенное для себя», — сказал заместитель председателя правления РСХБ Денис Константинов.

На Кремлёвской площади дополнительно была организована зона общественного питания. Все желающие могли продегустировать и приобрести понравившиеся фермерские продукты.

Фестиваль «Своё» проходил на Вологодчине впервые. В этом году Вологда стала третьим городом на маршруте фестиваля, далее он продолжит своё путешествие по стране в Улан-Удэ и в Ханты-Мансийск.