Как подготовить урожай картофеля к хранению

В этом году садоводы почувствовали недобор в урожае. Каких продуктов может не хватить россиянам зимой и как подготовить картофель к хранению, «ФедералПресс» рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Людмила Шубина.

© РИА Новости

«Есть недобор в урожае, допустим, земляники. Нет недобора в урожае в ягодах малины. Но вот что касается яблочек, яблок много, груш очень мало, практически нет», – поделилась эксперт.

Агроном отметила: если говорить об овощах, то свекла, морковь прекрасно себя чувствуют, нарастает хорошая масса. Однако для картофеля существует угроза заболевания фитофторозом. По словам Шубиной, это связано с тем, что серьезные осадки повлияли на состояние почвы.

«Мы знаем, что если лист заболел фитофторой, то потом она проникает опять же в почву, прорастает в клубни и потом впоследствии после хранения клубни чернеют. Поэтому урожай картофеля, если даже и соберут селяне и садоводы, то надо быть очень внимательным при его закладывании на хранение», – предупредила агроном.

Специалист рекомендует дать картофелю выдержку 10 дней, прежде чем положить плоды на хранение. Клубни следует положить в сухое, проветриваемое помещение. Это может быть сарай или гараж. Главное, чтобы не было солнца, иначе на картофеле образуется ядовитое вещество под названием солонин.

«Зеленый картофель имеет достаточно неприятный вкус. Он такой от солонина и может быстро испортиться», – отметила агроном.

По информации Шубиной, за 10 дней картофель проявит себя. Можно будет обнаружить больные клубни: недуг проявится в виде черных пятен. Эксперт рекомендует смело выкидывать пораженные черными пятнами плоды, так как они непригодны для употребления.

Также из пораженных фитофторозом плодов можно сделать картофельный крахмал. Потом с ним возможно варить кисели, употреблять его в другие пищевые продукты. Серая мякоть никак не повлияет на качество крахмала.

Напомним, из-за неурожая яблок и ягод, которые используются в производстве напитков, цены на них могут вырасти. Подробности об этом сообщила экономист Ольга Лебединская.