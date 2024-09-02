Какие грибы можно собирать в тундре

В тундре почти нет ядовитых грибов, поделилась с «МК в Красноярске» ведущий научный сотрудник объединенной дирекции заповедников Таймыра Елена Поспелова. По ее словам, почти все грибы в тундровой зоне можно собирать.

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"Конечно, лучше выбирать те, что повкуснее, например подберезовики. Их легко найти в зарослях карликовой березки, на болотах и буграх", — подчеркнула Поспелова.

Она добавила, что белые грибы крайне редко встречаются в тундре Таймыра и за всю ее практику она видела их в природе только один раз — недалеко от озера Глубокого на плато Путорана.

К тому же в тундре можно собирать сыроежки и грузди, которые тоже очень вкусные, а также маслята, моховики и подосиновики, указала Поспелова.

"Важно помнить, что любые грибы перед употреблением необходимо отварить, пожарить или засолить", — отметила эксперт.

Ранее опытный любитель тихой охоты Михаил Карпов рассказал, что ложные опята более желтого и светлого цвета, чем настоящие осенние опята. По его словам, съедобные грибы часто путают именно с гифоломой, то есть ложноопенком, который ядовит.

До этого врач-гастроэнтеролог ММЦ имени Пирогова Наталья Савельева предупредила: грибы нельзя есть при обострении заболеваний ЖКТ. По ее словам, при отсутствии таких болезней и проблем с пищеварением грибы можно употреблять по 150 г в день.