Как разнообразить вкус оливье

Обычно салат оливье получается сдержанным и лаконичным по вкусу. Однако это не значит, что блюдо нельзя приготовить пикантным. Есть несколько секретов, благодаря которым вкус салата заиграет по-новому.

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Чтобы придать оливье интересный оттенок вкуса и аромата, замените колбасу на копчености. Можете нарезать ветчину или бекон.

Перед заправкой оливье добавьте щепотку любого перца. Для большей пикантности можно выбрать порошок чили или кайенский перец.

Последний вариант — приготовить оливье с бужениной и креветками. Эти компоненты нужно использовать совместно вместо колбасы. Такой салат получается недешевым, но подходит для праздничного стола. На классический объем салата требуется 100 г буженины и около 150 г креветок, рассказала повар Юлия Архипова «Белновостям».

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