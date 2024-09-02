Как сделать крабовый салат вкуснее

Крабовый салат пользуется популярностью на протяжении долгих лет. И неспроста: такой салат всегда имеет сбалансированный вкус и идеальное сочетание продуктов. Есть лайфхаки, которые помогут улучшить вкус этого блюда.

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Первое — пекинская капуста. Она придаст салату ощущение легкости и нотку изящества. Если пекинской капусты нет, добавьте листья салата.

Также подойдет для салата сыр. Этот продукт не испортил еще ни одного блюда. Качественный сыр сделает салат вкусным, изысканным, нежным и сытным. Выбирайте твердые сорта.

Последнее — специи. Для крабового салата больше всего подойдет заправка с добавлением тимьяна, розмарина и черного перца, рассказала повар Юлия Архипова «Белновостям».

Ранее сообщалось, что слово «соте» с французского переводится как «прыжок». Французы придумали его для обозначения рагу, сделанного из продуктов быстрого приготовления. К ним относятся грибы, рыба, морепродукты и некоторые виды мяса.

До этого NEWS.ru рассказывал, что соленая начинка из творога с зеленью в хрустящем лаваше — идеальное сочетание, которое придется по вкусу многим. Такую закуску можно легко и быстро приготовить, и она совсем не вредна для фигуры — всего 126 ккал на 100 г.