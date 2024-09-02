Рецепт варенья из инжира

Варенье из инжира: пошаговый рецепт для сладкоежек
Варенье из инжира — это очень необычный десерт, который покоряет своим нежным вкусом и насыщенным ароматом. Приготовить его можно легко в домашних условиях, следуя нашему пошаговому рецепту.
Ингредиенты
- Инжир — 1 кг;
- Сахарный песок — 1 кг;
- Лимонный сок — 1 ст. л;
- Вода питьевая — 250 мл.
Способ приготовления
Тщательно промойте и обсушите инжир. Если плоды крупные, разрежьте их пополам.
В подходящей емкости смешайте сахарный песок с водой. Поставьте емкость на средний огонь и закипятите. Не забывайте помешивать, чтобы сахар полностью растворился. Варите сироп 5–7 минут.
Аккуратно добавьте инжир в кипящий сироп. Уменьшите огонь до минимума и варите варенье еще минут 40–50, периодически помешивая.
За 5 минут до окончания варки добавьте лимонный сок. Он поможет сохранить цвет варенья и добавит легкую кислинку.
Если хотите сохранить лакомство на зиму, разлейте его в горячем виде по предварительно стерилизованным баночкам.
Вот любопытная информация о варенье из инжира:
- Калорийность — около 250 ккал на 100 г;
- Время приготовления — около 2 часов.
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