Рецепт варенья из инжира

Варенье из инжира — это очень необычный десерт, который покоряет своим нежным вкусом и насыщенным ароматом. Приготовить его можно легко в домашних условиях, следуя нашему пошаговому рецепту.

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Ингредиенты

Инжир — 1 кг;

Сахарный песок — 1 кг;

Лимонный сок — 1 ст. л;

Вода питьевая — 250 мл.

Способ приготовления

Тщательно промойте и обсушите инжир. Если плоды крупные, разрежьте их пополам.

В подходящей емкости смешайте сахарный песок с водой. Поставьте емкость на средний огонь и закипятите. Не забывайте помешивать, чтобы сахар полностью растворился. Варите сироп 5–7 минут.

Аккуратно добавьте инжир в кипящий сироп. Уменьшите огонь до минимума и варите варенье еще минут 40–50, периодически помешивая.

За 5 минут до окончания варки добавьте лимонный сок. Он поможет сохранить цвет варенья и добавит легкую кислинку.

Если хотите сохранить лакомство на зиму, разлейте его в горячем виде по предварительно стерилизованным баночкам.

Вот любопытная информация о варенье из инжира:

Калорийность — около 250 ккал на 100 г;

Время приготовления — около 2 часов.

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