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Томатный сок с мякотью: рецепт домашнего напитка на зиму

Томатный сок с мякотью — это идеальный напиток для тех, кто ценит натуральные продукты и любит насыщенный вкус свежих томатов. Приготовление сока в домашних условиях позволяет сохранить максимум витаминов и полезных веществ, а также контролировать уровень соли и других добавок. Этот рецепт идеально подходит для заготовок на зиму.

Рецепт домашнего томатного сока с мякотью на зиму
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Свежие томаты — 3 кг
  • Соль — 1 ст. л. (по вкусу)
  • Сахарный песок — 1-2 ст. л. (по желанию)
  • Лимонная кислота — 0,5 ч. л. (по желанию)

Способ приготовления

Тщательно помойте томаты и удалите плодоножки. Если хотите избавиться от кожуры, обдайте помидорки кипятком на несколько минут, затем аккуратно снимите кожицу.

Нарежьте томаты на крупные куски и пропустите их через мясорубку или измельчите в блендере, кухонном комбайне. Полученную массу перелейте в большую кастрюлю.

Поставьте кастрюлю на плиту, установите средний нагрев и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и варите сок около 20–30 минут, периодически помешивая, чтобы предотвратить пригорание. При необходимости добавьте соль, сахарный песок и лимонную кислоту по вкусу.

Готовый томатный напиток разлейте по предварительно стерилизованным банкам. Оставьте где-то на сутки до полного остывания.

Вот любопытная информация о томатном соке с мякотью:

  • калорийность — около 20 ккал на 100 мл;
  • время приготовления — около 1,5 часа.
Еда