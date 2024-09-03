Рецепт домашнего томатного сока с мякотью на зиму

Томатный сок с мякотью — это идеальный напиток для тех, кто ценит натуральные продукты и любит насыщенный вкус свежих томатов. Приготовление сока в домашних условиях позволяет сохранить максимум витаминов и полезных веществ, а также контролировать уровень соли и других добавок. Этот рецепт идеально подходит для заготовок на зиму.

Ингредиенты

Свежие томаты — 3 кг

Соль — 1 ст. л. (по вкусу)

Сахарный песок — 1-2 ст. л. (по желанию)

Лимонная кислота — 0,5 ч. л. (по желанию)

Способ приготовления

Тщательно помойте томаты и удалите плодоножки. Если хотите избавиться от кожуры, обдайте помидорки кипятком на несколько минут, затем аккуратно снимите кожицу.

Нарежьте томаты на крупные куски и пропустите их через мясорубку или измельчите в блендере, кухонном комбайне. Полученную массу перелейте в большую кастрюлю.

Поставьте кастрюлю на плиту, установите средний нагрев и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и варите сок около 20–30 минут, периодически помешивая, чтобы предотвратить пригорание. При необходимости добавьте соль, сахарный песок и лимонную кислоту по вкусу.

Готовый томатный напиток разлейте по предварительно стерилизованным банкам. Оставьте где-то на сутки до полного остывания.

Вот любопытная информация о томатном соке с мякотью: