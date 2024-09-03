Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого десерта

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Французская шарлотка с яблоками отличается от традиционной русской версии тем, что она готовится на основе ванильного бисквита с добавлением сливочного масла и пряностей. Это делает текстуру десерта более нежной и влажной, а вкус — более насыщенным и ароматным. Такой десерт отлично подходит для уютных семейных посиделок, а еще им можно впечатлить гостей. Повторите его по нашему рецепту.
Ингредиенты
- Яблоки (желательно взять кислые плоды) — 4-5 шт.
- Масло сливочное — 100 г
- Куриные яйца — 4 шт.
- Сахар — 150 г
- Мука пшеничная — 150 г
- Сахар ванильный — 1 ч. л.
- Корица (порошок) — 1 ч. л.
- Сахарная пудра — для посыпки
Способ приготовления
Как следует помойте плоды и уберите с них кожуру, выньте семена и сердцевину. Нарежьте яблоки тоненькими ломтиками, а затем как следует посыпьте их порошком корицы. Оставьте яблоки и корицу в отдельной емкости минут на 15–20, чтобы наш основной ингредиент пропитался.
В это время займитесь тестом: разбейте в миску яйца, добавьте к ним сахарный песок и ванильный сахар, взбейте все вместе до пышности. Постепенно и аккуратно отправляйте в эту же смесь предварительно просеянную муку. Важно: тесто следует плавно мешать лопаткой, как бы перекладывая его снизу наверх. Так вы сохраните его легкость и воздушность. Сливочное масло растопите на плите или в микроволновке и аккуратно отправьте в тесто.
Подходящую для пирога форму смажьте маслом. Можно еще слегка присыпать ее мукой или укрыть бумагой. Половину теста отправьте в форму, засыпьте туда яблоки с корицей, залейте остатками теста.
Выпекайте десерт в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Он должен быть готов где-то через полчаса (зависит от вашей духовки). Готовность проверяйте с помощью деревянной палочки.
Получившийся десерт перед подачей присыпьте сахарной пудрой. Только не украшайте его совсем горячим, немного охладите.
Вот любопытная информация о шарлотке с яблоками по-французски:
- калорийность — около 220 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 1 часа.