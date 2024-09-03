Рецепт для похудения: яйца в пуховом гнезде

Попробуйте необычную вариацию блюда из яиц. Оно получится очень интересным и вкусным, при этом не навредит фигуре — 218 ккал на 100 г.

На две порции возьмите два яйца, 50 г твердого сыра, соль и перец по вкусу.

Отделите желтки от белков, после чего выложите желтки в отдельные формочки, чтобы они не смешивались между собой. Белки взбейте с солью. У вас должна получиться крутая пена.

Выложите белковую пену на противень, застеленный бумагой. Оформите в виде гнезд. Натрите сыр, посыпьте им белки так, чтобы он лег равномерным слоем. В середину гнезд выложите желтки и отправьте блюдо в разогретую до 230 градусов духовку на шесть минут. Блюдо готово!

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