Настойка из черной смородины на водке: согревающий напиток
Настойка из черной смородины — это прекрасный напиток с насыщенным ягодным вкусом и ароматом, который легко приготовить дома. Смородина придает настойке не только красивый цвет, но и полезные свойства, такие как витамины и антиоксиданты. Этот напиток отлично подойдет для уютных посиделок и станет отличным дополнением к праздничному столу.
Ингредиенты Черная смородина — 500 г Сахарный песок — 200–300 г (по вкусу) Вода питьевая — 200 мл (по желанию для сиропа) Водка — 1 л
Способ приготовления
Хорошенько переберите черную смородину, удалите веточки, подпортившиеся плоды и листики. Промойте ягоды под холодной водой и обсушите на бумажном полотенце.
Отправьте смородину в глубокую миску и разомните ее ложкой или толкушкой, чтобы ягоды пустили сок.
Раздавленные ягоды уложите в стеклянную банку (можно взять бутылку). Затем следует залить их алкоголем так, чтобы ягоды не оставались вне жидкости. Закройте вашу емкость, отправьте в прохладное и темное место недели на две. Иногда нужно будет встряхивать банку — так содержимое перемешается.
Будущий напиток можно сделать слаще. Для этого приготовим сироп: смешиваем сахарный песок и воду, отправим их в кастрюлю. Варить рекомендуем до тех пор, пока сахар не растворится.
Через две недели достаньте настойку и как следует процедите ее, чтобы убрать ягоды. На этом этапе как раз и можно будет добавить сироп. После этого настойку следует хорошенько размешать.
Разливайте напиток по предварительно стерилизованным банкам или бутылкам.
Вот любопытная информация о настойке из черной смородины на водке:
крепость напитка — около 25–30 градусов; время приготовления — около двух недель.
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