10 рецептов необычного варенья из ягод

Вы уже сварили варенье по фирменному рецепту вашей бабушки, попробовали вариант, предложенный подругой, а ягоды все равно никак не закончатся? Что же, самое время для экспериментов! Вот 10 необычных рецептов варенья из ягод, которые удивят своим вкусом и станут настоящим украшением вашего стола в трескучие зимние морозы или во время затяжных дождей глубокой осенью, когда так приятно испечь пирог и выпить ароматного чаю.

Клубничное варенье с базиликом

Клубника — 1 кг

Сахар — 800 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Свежий базилик — 1 пучок

Смешайте клубнику с сахаром и лимонным соком, оставьте на 4—6 часов. Затем доведите до кипения, варите 15 минут, добавьте порезанный базилик и варите еще 5 минут. Уберите с огня и разлейте по стерилизованным банкам.

Малиновое варенье с розмарином

Малина — 1 кг

Сахар — 800 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Свежий розмарин — 2—3 веточки.

Перемешайте малину с сахаром и лимонным соком, оставьте на несколько часов. Затем доведите до кипения, добавьте розмарин и варите 20 минут. Удалите розмарин, разлейте варенье по банкам.

Черничное варенье с ванилью и лавандой

Черника — 1 кг

Сахар — 900 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Ванильный стручок — 1 шт.

Сушеная лаванда — 1 ч. л.

Смешайте чернику с сахаром и лимонным соком, добавьте ваниль и лаванду. Оставьте на 4—6 часов. Доведите до кипения и варите 15 минут. Разлейте варенье по банкам.

Смородиновое варенье с имбирем

Черная смородина — 1 кг

Сахар — 800 г

Тертый свежий имбирь — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Перемешайте смородину с сахаром и лимонным соком, оставьте на несколько часов. Добавьте имбирь, доведите до кипения и варите 20 минут. Разлейте варенье по банкам.

Варенье из черной малины с черным перцем

Черная малина — 1 кг (можно взять и обычную красную)

Сахар — 900 г

Черный перец горошком — 1 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соедините малину с сахаром и лимонным соком, оставьте на 4—6 часов. Добавьте черный перец, доведите до кипения и варите 15 минут. Разлейте варенье по стерилизованным банкам.

Варенье из красной смородины с мятой

Красная смородина — 1 кг

Сахар — 800 г

Свежая мята — 1 пучок

Лимонный сок — 1 ст. л.

Смешайте смородину с сахаром и лимонным соком, добавьте порезанную мяту. Оставьте на несколько часов, доведите до кипения и варите 20 минут. Разлейте варенье по банкам.

Варенье из крыжовника с апельсином и кардамоном

Крыжовник — 1 кг

Сахар — 900 г

Апельсин — 1 шт.

Молотый кардамон — 1 ч. л.

Перемешайте крыжовник с сахаром, добавьте сок и цедру апельсина, кардамон. Оставьте на 4—6 часов. Доведите до кипения и варите 15 минут. Разлейте варенье по банкам.

Варенье из ежевики с тимьяном

Ежевика — 1 кг

Сахар — 900 г

Свежий тимьян — 1—2 веточки

Лимонный сок — 1 ст. л.

Смешайте ежевику с сахаром и лимонным соком, добавьте тимьян. Оставьте на несколько часов. Доведите до кипения и варите 20 минут. Разлейте варенье по банкам.

Варенье из облепихи с медом и корицей

Облепиха — 1 кг

Мед — 500 г

Cахар — 300 г

Молотая корица — 1 ч. л.

Перемешайте облепиху с медом и сахаром, добавьте корицу. Оставьте на несколько часов, доведите до кипения и варите 15 минут. Разлейте варенье по банкам.

Варенье из вишни с шоколадом

Вишня без косточек — 1 кг

Сахар — 800 г

Темный шоколад — 100 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Перемешайте вишню с сахаром и лимонным соком, оставьте на несколько часов. Доведите до кипения и варите 10 минут, добавьте натертый шоколад, варите еще 5 минут. Разлейте варенье по банкам.