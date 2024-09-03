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10 рецептов необычного варенья из ягод

Вы уже сварили варенье по фирменному рецепту вашей бабушки, попробовали вариант, предложенный подругой, а ягоды все равно никак не закончатся? Что же, самое время для экспериментов! Вот 10 необычных рецептов варенья из ягод, которые удивят своим вкусом и станут настоящим украшением вашего стола в трескучие зимние морозы или во время затяжных дождей глубокой осенью, когда так приятно испечь пирог и выпить ароматного чаю.

10 рецептов необычного варенья из ягод
© globallookpress.com

Клубничное варенье с базиликом

  • Клубника — 1 кг
  • Сахар — 800 г
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Свежий базилик — 1 пучок

Смешайте клубнику с сахаром и лимонным соком, оставьте на 4—6 часов. Затем доведите до кипения, варите 15 минут, добавьте порезанный базилик и варите еще 5 минут. Уберите с огня и разлейте по стерилизованным банкам.

Малиновое варенье с розмарином

  • Малина — 1 кг
  • Сахар — 800 г
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Свежий розмарин — 2—3 веточки.

Перемешайте малину с сахаром и лимонным соком, оставьте на несколько часов. Затем доведите до кипения, добавьте розмарин и варите 20 минут. Удалите розмарин, разлейте варенье по банкам.

Черничное варенье с ванилью и лавандой

  • Черника — 1 кг
  • Сахар — 900 г
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Ванильный стручок — 1 шт.
  • Сушеная лаванда — 1 ч. л.

Смешайте чернику с сахаром и лимонным соком, добавьте ваниль и лаванду. Оставьте на 4—6 часов. Доведите до кипения и варите 15 минут. Разлейте варенье по банкам.

Смородиновое варенье с имбирем

  • Черная смородина — 1 кг
  • Сахар — 800 г
  • Тертый свежий имбирь — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Перемешайте смородину с сахаром и лимонным соком, оставьте на несколько часов. Добавьте имбирь, доведите до кипения и варите 20 минут. Разлейте варенье по банкам.

Варенье из черной малины с черным перцем

  • Черная малина — 1 кг (можно взять и обычную красную)
  • Сахар — 900 г
  • Черный перец горошком — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Соедините малину с сахаром и лимонным соком, оставьте на 4—6 часов. Добавьте черный перец, доведите до кипения и варите 15 минут. Разлейте варенье по стерилизованным банкам.

Варенье из красной смородины с мятой

  • Красная смородина — 1 кг
  • Сахар — 800 г
  • Свежая мята — 1 пучок
  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Смешайте смородину с сахаром и лимонным соком, добавьте порезанную мяту. Оставьте на несколько часов, доведите до кипения и варите 20 минут. Разлейте варенье по банкам.

Варенье из крыжовника с апельсином и кардамоном

  • Крыжовник — 1 кг
  • Сахар — 900 г
  • Апельсин — 1 шт.
  • Молотый кардамон — 1 ч. л.

Перемешайте крыжовник с сахаром, добавьте сок и цедру апельсина, кардамон. Оставьте на 4—6 часов. Доведите до кипения и варите 15 минут. Разлейте варенье по банкам.

Варенье из ежевики с тимьяном

  • Ежевика — 1 кг
  • Сахар — 900 г
  • Свежий тимьян — 1—2 веточки
  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Смешайте ежевику с сахаром и лимонным соком, добавьте тимьян. Оставьте на несколько часов. Доведите до кипения и варите 20 минут. Разлейте варенье по банкам.

Варенье из облепихи с медом и корицей

  • Облепиха — 1 кг
  • Мед — 500 г
  • Cахар — 300 г
  • Молотая корица — 1 ч. л.

Перемешайте облепиху с медом и сахаром, добавьте корицу. Оставьте на несколько часов, доведите до кипения и варите 15 минут. Разлейте варенье по банкам.

Варенье из вишни с шоколадом

  • Вишня без косточек — 1 кг
  • Сахар — 800 г
  • Темный шоколад — 100 г
  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Перемешайте вишню с сахаром и лимонным соком, оставьте на несколько часов. Доведите до кипения и варите 10 минут, добавьте натертый шоколад, варите еще 5 минут. Разлейте варенье по банкам.

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