10 рецептов необычного варенья из ягод
Вы уже сварили варенье по фирменному рецепту вашей бабушки, попробовали вариант, предложенный подругой, а ягоды все равно никак не закончатся? Что же, самое время для экспериментов! Вот 10 необычных рецептов варенья из ягод, которые удивят своим вкусом и станут настоящим украшением вашего стола в трескучие зимние морозы или во время затяжных дождей глубокой осенью, когда так приятно испечь пирог и выпить ароматного чаю.
Клубничное варенье с базиликом
- Клубника — 1 кг
- Сахар — 800 г
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Свежий базилик — 1 пучок
Смешайте клубнику с сахаром и лимонным соком, оставьте на 4—6 часов. Затем доведите до кипения, варите 15 минут, добавьте порезанный базилик и варите еще 5 минут. Уберите с огня и разлейте по стерилизованным банкам.
Малиновое варенье с розмарином
- Малина — 1 кг
- Сахар — 800 г
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Свежий розмарин — 2—3 веточки.
Перемешайте малину с сахаром и лимонным соком, оставьте на несколько часов. Затем доведите до кипения, добавьте розмарин и варите 20 минут. Удалите розмарин, разлейте варенье по банкам.
Черничное варенье с ванилью и лавандой
- Черника — 1 кг
- Сахар — 900 г
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Ванильный стручок — 1 шт.
- Сушеная лаванда — 1 ч. л.
Смешайте чернику с сахаром и лимонным соком, добавьте ваниль и лаванду. Оставьте на 4—6 часов. Доведите до кипения и варите 15 минут. Разлейте варенье по банкам.
Смородиновое варенье с имбирем
- Черная смородина — 1 кг
- Сахар — 800 г
- Тертый свежий имбирь — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Перемешайте смородину с сахаром и лимонным соком, оставьте на несколько часов. Добавьте имбирь, доведите до кипения и варите 20 минут. Разлейте варенье по банкам.
Варенье из черной малины с черным перцем
- Черная малина — 1 кг (можно взять и обычную красную)
- Сахар — 900 г
- Черный перец горошком — 1 ч. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Соедините малину с сахаром и лимонным соком, оставьте на 4—6 часов. Добавьте черный перец, доведите до кипения и варите 15 минут. Разлейте варенье по стерилизованным банкам.
Варенье из красной смородины с мятой
- Красная смородина — 1 кг
- Сахар — 800 г
- Свежая мята — 1 пучок
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Смешайте смородину с сахаром и лимонным соком, добавьте порезанную мяту. Оставьте на несколько часов, доведите до кипения и варите 20 минут. Разлейте варенье по банкам.
Варенье из крыжовника с апельсином и кардамоном
- Крыжовник — 1 кг
- Сахар — 900 г
- Апельсин — 1 шт.
- Молотый кардамон — 1 ч. л.
Перемешайте крыжовник с сахаром, добавьте сок и цедру апельсина, кардамон. Оставьте на 4—6 часов. Доведите до кипения и варите 15 минут. Разлейте варенье по банкам.
Варенье из ежевики с тимьяном
- Ежевика — 1 кг
- Сахар — 900 г
- Свежий тимьян — 1—2 веточки
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Смешайте ежевику с сахаром и лимонным соком, добавьте тимьян. Оставьте на несколько часов. Доведите до кипения и варите 20 минут. Разлейте варенье по банкам.
Варенье из облепихи с медом и корицей
- Облепиха — 1 кг
- Мед — 500 г
- Cахар — 300 г
- Молотая корица — 1 ч. л.
Перемешайте облепиху с медом и сахаром, добавьте корицу. Оставьте на несколько часов, доведите до кипения и варите 15 минут. Разлейте варенье по банкам.
Варенье из вишни с шоколадом
- Вишня без косточек — 1 кг
- Сахар — 800 г
- Темный шоколад — 100 г
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Перемешайте вишню с сахаром и лимонным соком, оставьте на несколько часов. Доведите до кипения и варите 10 минут, добавьте натертый шоколад, варите еще 5 минут. Разлейте варенье по банкам.