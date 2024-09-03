Диетолог перечислила признаки качественного сыра

На качественном сыре при комнатной температуре выступают капельки жира, поделилась с aif.ru доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Щетинина. По ее словам, состав продукта также важен.

Если хороший полутвердый сыр полежит некоторое время на тарелочке при комнатной температуре, то на нем выступят капельки жира. Значит, сыр сделан по хорошей классической технологии. Неслучайно у профессионалов-сыроделов есть такая поговорка: сыр плачет — технолог смеется, — отметила Щетинина.

Она добавила, что в составе сыра должны присутствовать молоко, соль, сычужный фермент, закваска и хлористый кальций в зависимости от вида продукта.

При выборе сыра с плесенью необходимо учитывать его производителя. Грибки плесени — очень капризные, для изготовления сыра с плесенью требуется максимальная чистота производства, соблюдение санитарно-гигиенических норм и контроль всех этапов. Иначе в продукте могут вырасти не только необходимые организмы, но и другие, делающие сыр опасным. Домашняя кухня любителей «ручного» сыроделия едва ли сможет обеспечить условия, соответствующие крупному производству, подчеркнула эксперт.

Ранее эндокринолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Мария Калошина рассказала, что хорошим перекусом для ребенка в школу будет бутерброд с цельнозерновым хлебом и сыром. Она объяснила, что детям необходимы медленные углеводы.