Биолог Суслянок: испорченные домашние заготовки опасны для здоровья

Кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок напомнил, что срок хранения домашних заготовок составляет в среднем от нескольких месяцев до года.

Однако в некоторых случаях заготовки могут прийти в негодность гораздо быстрее, отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Консервы испортятся, если банки были плохо стерилизованы перед использованием, крышки не плотно закрыты, а также если были нарушены условия хранения. В этих случаях меняется цвет, запах и вкус продукта.

«Если крышка или банка вздулись, на поверхности продукта появилась плесень, образовались пузырьки газа — значит, продукт испорчен и может представлять опасность для здоровья», — добавил Суслянок.

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