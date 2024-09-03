Как приготовить идеальные блинчики

Сейчас часто можно встретить хозяек, у которых не получается приготовить идеальные блины. Казалось бы, такое незамысловатое блюдо, но даже с ним нужно знать некоторые хитрости.

© РИА Новости

Первая — растительное масло. Этот компонент обязательно должен быть в составе блинов. Оно улучшит вкус и качество блюда. Будет достаточно одной большой ложки.

Соблюдайте баланс яиц и сахара. Если вам приходится добавлять яйцо в тесто, то добавляйте и сахар. Однако на литр теста должно быть не более трех яиц.

И последнее. Если вы любите «кружевные» блины, разбавляйте молоко газированной водой.

Ранее сообщалось, что всем любителям рыбы придется по вкусу ароматный и насыщенный суп из минтая. Он быстро готовится и отлично подойдет во время похудения — всего 29 ккал на 100 г.

До этого NEWS.ru рассказывал, как приготовить запеканку как в СССР. Секрет такой запеканки заключается в рецепте по ГОСТу 1964 года, который оставался неизменным до середины 1980-х годов.

Также сообщалось, что морковь по-корейски с перцем придется по вкусу любителям острого. Такая закуска готовится легко и станет отличным дополнением к любому столу.