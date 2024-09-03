Диета «Стаканчики»: как она может помочь похудеть

Далеко не все хотят считать калории и взвешивать еду во время похудения. В этом случае может помочь диета «Стаканчики». С помощью стаканов можно определять объем потребляемой пищи.

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Суть диеты «Стаканчики» заключается в том, чтобы один прием пищи умещался в один стакан. Формировать порцию можно и с помощью другой емкости, объем которой 250 мл.

Если вы хотите съесть картофель с котлетой — сложите клубни и нарезанную котлету в стакан. Все, что в него поместилось, вы можете съесть. Такая диета позволяет устраивать пять-шесть приемов пищи.

При этом не злоупотребляйте вредной едой. Ограничивайте сладости, копчености и жирную пищу.

Также на такой диете пищу нужно употреблять медленно, пережевывайте еду тщательно. Примерно за полчаса до трапезы выпейте стакан воды, передает издание «ТУТ НОВОСТИ».

Ранее диетолог Евгения Фисунова рассказала, что на завтрак лучше не есть продукты с большим количеством добавленного сахара. По ее словам, их употребление может привести к лишнему весу и проблемам с ЖКТ. Например, это сладкие йогурты, каши быстрого приготовления и мюсли.