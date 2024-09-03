Рецепт болгарского лечо с морковью и острым перцем

Лечо — популярная заготовка на зиму, состоящая из болгарского перца, моркови и томатов. Этот рецепт с добавлением острого перца придаст блюду пикантности и сделает его еще более ароматным. Лечо можно подавать как самостоятельное блюдо, а также использовать в качестве гарнира.

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Ингредиенты

Болгарский перец — 2 кг;

Морковь — 1 кг;

Томаты (возьмите сочные) — 1,5 кг;

Острый перец (например, маринованный чили) — 2 шт;

Лук — 0,5 кг;

Масло подсолнечное — 200 мл;

Сахарный песок — 100 г;

Соль поваренная пищевая — 2 ст. л;

Уксус 9% — 100 мл;

Чеснок — 5–6 зубчиков.

Способ приготовления

Хорошенько вымойте болгарский перец, удалите из каждого плода семечки, нарежьте его на крупные полосочки. Морковку натрите, лук нарубите полукольцами, а острый перец избавьте от семян, если они есть внутри, и нарежьте очень мелко.

С томатов снимите кожуру (чтобы сделать это легко, слегка ошпарьте их кипятком), нарежьте на кусочки среднего размера. Отправьте помидоры в комбайн или блендер, доведите до пюреобразного состояния.

В емкости подходящей глубины разогрейте каплю масла, обжарьте на нем лук до прозрачности, затем киньте к нему морковку и перец. Тушите ингредиенты минут 15, не забывая помешивать.

Потом отправьте в сковороду нарезанный болгарский перец и влейте готовое томатное пюре. Посолите, добавьте сахарный песок и залейте уксус. Как следует перемешайте и доведите до кипения.

Уменьшите огонь и тушите лечо около часа, до мягкости овощей. Минут за 10 до финиша закиньте в емкость пропущенный через чеснокодавку чеснок.

Готовое блюдо переложите в предварительно стерилизованные банки.

Вот любопытная информация о болгарском лечо с морковью и острым перцем:

Калорийность — около 60 ккал на 100 г;

Время приготовления — около 2 часов.

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