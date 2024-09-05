Французский десерт «Креп Сюзетт»: такие блинчики вы еще не пробовали

На русском языке «Креп Сюзетт» означает «блинчики Сюзетты». Это настоящий кулинарный шедевр Франции — страны, которая известна своими сладкими лакомствами. Вот как их приготовить.

Возьмите 260 мл молока, три яйца, 120 г пшеничной муки, 120 г сливочного масла, 2 г соли, 96 г сахара, 140 г апельсина и 50 мл апельсинового ликера.

В глубокую миску всыпьте муку, сахар, соль и яйца. Все перемешайте венчиком. В смесь налейте молоко, растопленное масло.

Разогрейте сковороду и пожарьте блинчики. Сверните их треугольником.

В сотейник выжмите сок апельсина, натрите цедру, добавьте сахар и сливочное масло. Варите до загустения. Перед подачей обмакните блинчики в соус, полейте ликером и подожгите. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что всего за 15 минут можно приготовить вкуснейшие пончики, которые получатся мягче пуха. Они точно вмиг исчезнут со стола, а семья попросит приготовить их еще не один раз.

До этого NEWS.ru рассказывал, как приготовить запеканку как в СССР. Секрет такой запеканки заключается в рецепте по ГОСТу 1964 года, который оставался неизменным до середины 1980-х годов.